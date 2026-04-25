«Ντροπή σας» - Έξαλλοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης κράζουν τους παίκτες

Η χθεσινή ισοπαλία, άλλο ένα κακό αποτέλεσμα για την Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τους οπαδούς της ομάδας.

Έτσι πολλοί από αυτούς περίμεναν την αποστολή στο προπονητήριο της ομάδας με τους παίκτες όταν έγιναν αντιληπτοί με το πούλμαν και άρχισαν να κατεβαίνουν από αυτό να ακούνε τα… σχολιανά τους.

«Ντροπή σας. Δείξτε λίγο… καρύδια και ελάτε εδώ μπροστά μας», ήταν κάποια από… λόγια των οπαδών στους ποδοσφαιριστές της ομάδας που φυσικά και δεν πλησίασαν κανέναν από αυτούς και απλώς προχώρησαν προς το προπονητήριο.

🚨 « 𝗤𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗛𝗢𝗡𝗧𝗘 ! 𝗔𝗬𝗘𝗭 𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗘 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥 ! » 🤬😤



Les joueurs du Real Madrid ont été pris à partie par leurs supporters. 🥶



🎥 @elchiringuitotv pic.twitter.com/3Ko5aB0BGS — Actu Foot (@ActuFoot_) April 25, 2026

sport-fm.gr