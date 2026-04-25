Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον: Πρώτος ημιτελικός στο FA Cup με ξεκάθαρο φαβορί

Μάντσεστερ Σίτι και Σαουθάμπτον κοντράρονται απόψε (19:15) στο «Γουέμπλεϊ» και στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρους τους ρόλους του φαβορί και του αουτσάιντερ. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (26/4, 17:00), με την Τσέλσι να αντιμετωπίζει τη Λιντς.Από τη μία η Μάντσεστερ Σίτι, έρχεται… φορτσάτη στον αποψινό ημιτελικό, αφού πριν από μερικές μέρες επιβλήθηκε με 1-0 της Μπέρνλι και έπιασε την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League και πλέον, σύμφωνα με πολλούς, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου! Για να φτάσει ως τα ημιτελικά, απέκλεισε κατά σειρά Έξετερ (10-1), Σάλφορντ (2-0), Νιούκαστλ (1-3) και Λίβερπουλ (4-0).

Έρχεται από πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και απόψε θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίσει την προσπάθεια για να κατακτήσει το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, Παράλληλα, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό και στις τρεις προηγούμενες σεζόν. Σήκωσε την κούπα το 2023 όταν νίκησε τη συμπολίτισσά της Γιουνάιτεντ με 2-1, ενώ την επόμενη σεζόν η έτερη Μάντσεστερ πήρε την εκδίκησή της και πέρσι ηττήθηκε με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας.

Από την άλλη, η Σαουθάμπτον αγωνίζεται στην Championship, διεκδικώντας με αξιώσεις την άνοδο και την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία! Με 2 αγωνιστικές να μένουν για το φινάλε, βρίσκεται στην 4η θέση και στο -3 από την απευθείας άνοδο. Η μαγική πορεία της μέχρι τον αποψινό ημιτελικό ξεκίνησε με μια νίκη της 3- 2 επί της Ντονκάστερ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε κατά σειρά τα εμπόδια των Λέστερ και Φούλαμ, πριν κάνει το… μπαμ με την πρόκρισή της επί της Άρσεναλ, στην προημιτελική φάση του θεσμού.

Έχει να ηττηθεί από τις 17 του περασμένου Ιανουαρίου, «μετρώντας» έκτοτε 15 νίκες και 5 ισοπαλίες. Παράλληλα, έχει κατακτήσει το τρόπαιο μόλις μία φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 1975-76, ενώ η τελευταία φορά που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό ήταν τη σεζόν 2002-03.

