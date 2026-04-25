ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάντσεστερ Σίτι-Σαουθάμπτον: Πρώτος ημιτελικός στο FA Cup με ξεκάθαρο φαβορί

Βρίσκει κάτοχο το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του φετινού FA Cup!

Μάντσεστερ Σίτι και Σαουθάμπτον κοντράρονται απόψε (19:15) στο Γουέμπλεϊ, στον πρώτο ημιτελικό του φετινού FA Cup!

Μάντσεστερ Σίτι και Σαουθάμπτον κοντράρονται απόψε (19:15) στο «Γουέμπλεϊ» και στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, σε ένα ζευγάρι με ξεκάθαρους τους ρόλους του φαβορί και του αουτσάιντερ. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (26/4, 17:00), με την Τσέλσι να αντιμετωπίζει τη Λιντς.Από τη μία η Μάντσεστερ Σίτι, έρχεται… φορτσάτη στον αποψινό ημιτελικό, αφού πριν από μερικές μέρες επιβλήθηκε με 1-0 της Μπέρνλι και έπιασε την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League και πλέον, σύμφωνα με πολλούς, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου! Για να φτάσει ως τα ημιτελικά, απέκλεισε κατά σειρά Έξετερ (10-1), Σάλφορντ (2-0), Νιούκαστλ (1-3) και Λίβερπουλ (4-0).

Έρχεται από πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και απόψε θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση και να συνεχίσει την προσπάθεια για να κατακτήσει το τρόπαιο για 8η φορά στην ιστορία της, Παράλληλα, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό και στις τρεις προηγούμενες σεζόν. Σήκωσε την κούπα το 2023 όταν νίκησε τη συμπολίτισσά της Γιουνάιτεντ με 2-1, ενώ την επόμενη σεζόν η έτερη Μάντσεστερ πήρε την εκδίκησή της και πέρσι ηττήθηκε με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας.

Από την άλλη, η Σαουθάμπτον αγωνίζεται στην Championship, διεκδικώντας με αξιώσεις την άνοδο και την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία! Με 2 αγωνιστικές να μένουν για το φινάλε, βρίσκεται στην 4η θέση και στο -3 από την απευθείας άνοδο. Η μαγική πορεία της μέχρι τον αποψινό ημιτελικό ξεκίνησε με μια νίκη της 3- 2 επί της Ντονκάστερ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε κατά σειρά τα εμπόδια των Λέστερ και Φούλαμ, πριν κάνει το… μπαμ με την πρόκρισή της επί της Άρσεναλ, στην προημιτελική φάση του θεσμού.

Έχει να ηττηθεί από τις 17 του περασμένου Ιανουαρίου, «μετρώντας» έκτοτε 15 νίκες και 5 ισοπαλίες. Παράλληλα, έχει κατακτήσει το τρόπαιο μόλις μία φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 1975-76, ενώ η τελευταία φορά που κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό ήταν τη σεζόν 2002-03.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το κύπελλο στέλνει τον ΟΦΗ σε League Phase, τελείωσαν πρόωρα τα πλέι οφ 5-8

Ελλάδα

|

Category image

Κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Ο υπεύθυνος ορισμών διαιτητών ερευνάται για εύνοια υπέρ της Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριάρα και φουλ για το 14ο πρωτάθλημα η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό... Champions League για Χόφενχαϊμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΟΦΗ έφερε τούμπα τον τελικό με τον Νους, στα κάγκελα η μητέρα του!

Ελλάδα

|

Category image

Με ένα απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας για Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλαξε… τροπάριο στα κόρνερ, νίκησε και ξέφυγε προσωρινά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εφτάψυχη Σίτι, με ανατροπή στον τελικό του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Μας βελτίωσαν οι αλλαγές»

ΑΕΚ

|

Category image

Η Ρόμα ξεπέρασε τους… τριγμούς και συνεχίζει να καταδιώκει την 4άδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος για Καπαρτή – «Ολοκληρώνεται ένα παιδικό, ρομαντικό και αγνό όνειρο…»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Λιάσος: «Δύο φάσεις καθοριστικές... έρχονται ξένοι και πρέπει να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν παίρνει (ακόμα) πρωτάθλημα η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη