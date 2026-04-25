ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συναγερμός στη Ρεάλ: Νέος τραυματισμός για τον Εμπαπέ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συναγερμός στη Ρεάλ: Νέος τραυματισμός για τον Εμπαπέ!

Εκτός από την ισοπαλία με την Μπέτις, η Ρεάλ είδε και τον Εμπαπέ να αποχωρεί τραυματίας από το παιχνίδι.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αναγκάσθηκε να αποχωρήσει στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπέτις, υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό πόδι, όπως επιβεβαίωσε ο ισπανικός σύλλογος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας σταμάτησε να τρέχει στο 80ό λεπτό και ζήτησε από τον προπονητή του, Άλβαρο Αρμπελόα, να τον αντικαταστήσει πριν από το τέλος του αγώνα, χωρίς να έχει εμφανή τραυματισμό ή κτύπημα. Αντικαταστάθηκε από τον νεαρό Ισπανό Γκονζάλο Γκαρσία (81ο λεπτό), πριν η ομάδα του δεχτεί γκολ στις καθυστερήσεις (90+4).

Σε επικοινωνία με το ΑFP, ο ισπανικός σύλλογος ανέφερε ότι ο Εμπαπέ υπέστη «διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι», αποκλείοντας προς το παρόν έναν πιο σοβαρό τραυματισμό, εν αναμονή περαιτέρω εξετάσεων.

«Δεν ξέρω, πονούσε και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Αρμπελόα, στην συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

