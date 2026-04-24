Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Παρά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τα προημιτελικά του Conference League, η ευρωπαϊκή της πορεία δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία συνεχίζει να αναδεικνύει στιγμές και πρωταγωνιστές της διοργάνωσης.

Ανάμεσα σε αυτούς, ξεχωριστή θέση έχει ο Ορμπελίν Πινέδα, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ένωσης, που βοήθησαν την ομάδα του Νίκολιτς να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά.

Σε ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της διοργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύτηκε βίντεο με πρωταγωνιστή τον Μεξικανό μέσο από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγεκάνο, με την UEFA να το συνοδεύει με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Η μπάλα κολλάει στον Ορμπελίν Πινέδα».