ΑΕΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιόβιτς και «γκαζώνει» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

ΑΕΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ο Γιόβιτς και «γκαζώνει» για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Λούκα Γιόβιτς ανεβάζει ρυθμούς και ετοιμάζεται για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολιτς να περιμένει τον πρώτο σκόρερ του στην πιο κρίσιμη καμπή.

Σε φάση πλήρους επανένταξης μπαίνει ο Λούκα Γιόβιτς, με την ΑΕΚ να μετρά αντίστροφα για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τον Σέρβο επιθετικό να αποτελεί κομβικό κομμάτι του πλάνου του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Γιόβιτς έχει ξεκινήσει να ανεβάζει στροφές στις προπονήσεις, με στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος στο κρίσιμο παιχνίδι της Λεωφόρου. Μετά από ένα διάστημα στο οποίο έμεινε εκτός, είτε λόγω ενοχλήσεων είτε για λόγους διαχείρισης, ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης δείχνει να βρίσκει ξανά ρυθμό την κατάλληλη στιγμή.Στο πρόσφατο διάστημα, η ΑΕΚ αναγκάστηκε να πορευτεί χωρίς τον βασικό της φορ. Απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, η απουσία του λόγω τιμωρίας ήταν εμφανής, ενώ και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, παρότι βρέθηκε στην αποστολή, δεν χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, η ομάδα βρήκε λύσεις και πήρε σημαντικό αποτέλεσμα, στοιχείο που ικανοποίησε τον Νίκολιτς, χωρίς όμως να αλλάζει τη σημασία του Γιόβιτς στην επιθετική λειτουργία.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει προς τους παίκτες του ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει», κρατώντας χαμηλούς τόνους παρά τη θέση της ομάδας στη βαθμολογία. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση του Γιόβιτς γίνεται με προσοχή, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στα παιχνίδια που θα κρίνουν τον τίτλο.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αισθάνεται καλύτερα, δουλεύει εντατικά και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρίσκεται στο βασικό σχήμα στο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής. Άλλωστε, πρόκειται για έναν παίκτη που έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας σκοράρει επτά φορές φέτος κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

