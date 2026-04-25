Ο Μπεργκ το βλέπει... αλλιώς

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Δημοσιευτηκε:

Σε ρυθμούς Απόλλωνα κινούνται στο «Ηλίας Πούλλος», καθώς αύριο (26/04, 19:00) ακολουθεί το ντέρμπι στο «Alphamega Stadium» για την 5η αγωνιστική. Η Ομόνοια καλείται να κάνει το καθήκον της και να πάρει τη νίκη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Με ενδεχόμενο στραβοπάτημα των κιτρινοπρασίνων και νίκη του «τριφυλλιού», τότε κλειδώνει ο τίτλος για την ομάδα της πρωτεύουσας.

Ο Μπεργκ όμως το βλέπει… αλλιώς. Χρόνος για πανηγύρια υπάρχει όταν όλα κριθούν και μαθηματικά. Μέχρι τότε, ο Νορβηγός τεχνικός ζήτησε σοβαρότητα και πειθαρχία από τους ποδοσφαιριστές του. Θέλει να τους διατηρήσει σε επαγγελματική τροχιά, γι’ αυτό και στις προπονήσεις οι ρυθμοί δεν διαφέρουν από το προηγούμενο διάστημα. Με την… αυστηρότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Μπεργκ πραγματοποιεί προπονήσεις υψηλών εντάσεων, χωρίς «παρεκκλίσεις», ώστε η ομάδα του να συνεχίσει να παρουσιάζεται αντάξια των προσδοκιών.

Το ευτύχημα στο οικοδόμημα της Ομόνοιας είναι πως η ομάδα «γέμισε» την κατάλληλη στιγμή. Ο Νορβηγός κόουτς μπορεί να καταστρώσει τα πλάνα του με ευκολία και να επαναφέρει παίκτες, που ήταν στον πάγκο στα τελευταία παιχνίδια. Εξάλλου, απέδειξε πως υπολογίζει σε όλο το έμψυχο δυναμικό και κανείς… δεν περισσεύει στην προσπάθεια για να κλείσει θετικά η σεζόν. Ο Φαμπιάνο επανήλθε σε φουλ ρυθμούς κι έτσι δεν υπάρχουν απουσίες.

Το κύπελλο στέλνει τον ΟΦΗ σε League Phase, τελείωσαν πρόωρα τα πλέι οφ 5-8

Ελλάδα

Κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 39 χρόνια ο ΟΦΗ!

Ελλάδα

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Ο υπεύθυνος ορισμών διαιτητών ερευνάται για εύνοια υπέρ της Ίντερ!

ΔΙΕΘΝΗ

Τριάρα και φουλ για το 14ο πρωτάθλημα η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

Διπλό... Champions League για Χόφενχαϊμ

ΔΙΕΘΝΗ

Ο ΟΦΗ έφερε τούμπα τον τελικό με τον Νους, στα κάγκελα η μητέρα του!

Ελλάδα

Με ένα απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας για Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

Άλλαξε… τροπάριο στα κόρνερ, νίκησε και ξέφυγε προσωρινά η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

Εφτάψυχη Σίτι, με ανατροπή στον τελικό του FA Cup!

ΔΙΕΘΝΗ

Ροθάδα: «Μας βελτίωσαν οι αλλαγές»

ΑΕΚ

Η Ρόμα ξεπέρασε τους… τριγμούς και συνεχίζει να καταδιώκει την 4άδα

ΔΙΕΘΝΗ

Τέλος για Καπαρτή – «Ολοκληρώνεται ένα παιδικό, ρομαντικό και αγνό όνειρο…»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Λιάσος: «Δύο φάσεις καθοριστικές... έρχονται ξένοι και πρέπει να είναι καλύτεροι από τους Κύπριους»

ΑΡΗΣ

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν παίρνει (ακόμα) πρωτάθλημα η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη