Ο Μπεργκ το βλέπει... αλλιώς

Σε ρυθμούς Απόλλωνα κινούνται στο «Ηλίας Πούλλος», καθώς αύριο (26/04, 19:00) ακολουθεί το ντέρμπι στο «Alphamega Stadium» για την 5η αγωνιστική. Η Ομόνοια καλείται να κάνει το καθήκον της και να πάρει τη νίκη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Με ενδεχόμενο στραβοπάτημα των κιτρινοπρασίνων και νίκη του «τριφυλλιού», τότε κλειδώνει ο τίτλος για την ομάδα της πρωτεύουσας.

Ο Μπεργκ όμως το βλέπει… αλλιώς. Χρόνος για πανηγύρια υπάρχει όταν όλα κριθούν και μαθηματικά. Μέχρι τότε, ο Νορβηγός τεχνικός ζήτησε σοβαρότητα και πειθαρχία από τους ποδοσφαιριστές του. Θέλει να τους διατηρήσει σε επαγγελματική τροχιά, γι’ αυτό και στις προπονήσεις οι ρυθμοί δεν διαφέρουν από το προηγούμενο διάστημα. Με την… αυστηρότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Μπεργκ πραγματοποιεί προπονήσεις υψηλών εντάσεων, χωρίς «παρεκκλίσεις», ώστε η ομάδα του να συνεχίσει να παρουσιάζεται αντάξια των προσδοκιών.

Το ευτύχημα στο οικοδόμημα της Ομόνοιας είναι πως η ομάδα «γέμισε» την κατάλληλη στιγμή. Ο Νορβηγός κόουτς μπορεί να καταστρώσει τα πλάνα του με ευκολία και να επαναφέρει παίκτες, που ήταν στον πάγκο στα τελευταία παιχνίδια. Εξάλλου, απέδειξε πως υπολογίζει σε όλο το έμψυχο δυναμικό και κανείς… δεν περισσεύει στην προσπάθεια για να κλείσει θετικά η σεζόν. Ο Φαμπιάνο επανήλθε σε φουλ ρυθμούς κι έτσι δεν υπάρχουν απουσίες.