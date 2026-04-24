Ποινή έξι αγωνιστικών της UEFA στον Πρεστιάνι για ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα τιμωρήθηκε για έξι αγωνιστικές από την πειθαρχική επιτροπή της UEFA λόγω «χρήσης ομοφοβικής γλώσσας» όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα στο ματς ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League μετά το γκολ που σημείωσε ο Βινίσιους, ο Αργεντινός της Μπενφίκα του επιτέθηκε κάτι που έκανε έξαλλο τον Βραζιλιάνο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Το σκηνικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA που σε πρώτο χρόνο τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή και τον άφησε εκτός ρεβάνς στον Μπερναμπέου. Η πειθαρχική επιτροπή συνέχισε την έρευνα στο θέμα και με ανακοίνωση της τιμώρησε με επιπλέον 6 αγωνιστικές τον Πρεστιάνι και σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφέρει το θέμα και στην FIFA με σκοπό ο παίχτης να τιμωρηθεί και να απουσιάσει από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ρατσιστική επίθεση του Πρεστίανι πήρε έκταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τους Κίλιαν Εμπαπέ και Τιερί Ανρί να παίρνουν θέση. Μάλιστα ο προπονητής της Μπενφίκα και θρύλος του αθλήματος, Ζοσέ Μουρίνιο, ανέφερε χαρακτηριστικά «Αν κριθεί έτοιμος τελείωσε για μένα». Μένει να δούμε πως η ποινή του Πρεστιάνι θα επηρεάσει την παρουσία του τόσο στην Μπενφίκα όσο και στην Εθνική Αργεντινής.

