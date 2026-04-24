Ποινή έξι αγωνιστικών της UEFA στον Πρεστιάνι για ομοφοβική επίθεση στον Βινίσιους

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Μπενφίκα κινδυνεύει να χάσει και το Μουντιάλ λόγω της επίθεσης στον Βινίσιους

Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα τιμωρήθηκε για έξι αγωνιστικές από την πειθαρχική επιτροπή της UEFA λόγω «χρήσης ομοφοβικής γλώσσας» όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα στο ματς ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League μετά το γκολ που σημείωσε ο Βινίσιους, ο Αργεντινός της Μπενφίκα του επιτέθηκε κάτι που έκανε έξαλλο τον Βραζιλιάνο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. 

Το σκηνικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την UEFA που σε πρώτο χρόνο τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή και τον άφησε εκτός ρεβάνς στον Μπερναμπέου. Η πειθαρχική επιτροπή συνέχισε την έρευνα στο θέμα και με ανακοίνωση της τιμώρησε με επιπλέον 6 αγωνιστικές τον Πρεστιάνι και σύμφωνα με πληροφορίες θα μεταφέρει το θέμα και στην FIFA με σκοπό ο παίχτης να τιμωρηθεί και να απουσιάσει από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Η ρατσιστική επίθεση του Πρεστίανι πήρε έκταση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με τους Κίλιαν Εμπαπέ και Τιερί Ανρί να παίρνουν θέση. Μάλιστα ο προπονητής της Μπενφίκα και θρύλος του αθλήματος, Ζοσέ Μουρίνιο, ανέφερε χαρακτηριστικά «Αν κριθεί έτοιμος τελείωσε για μένα». Μένει να δούμε πως η ποινή του Πρεστιάνι θα επηρεάσει την παρουσία του τόσο στην Μπενφίκα όσο και στην Εθνική Αργεντινής. 

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Άρης Λεμεσού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη