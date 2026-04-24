Σοβαρός ο τραυματισμός του Εστεβάο

Ο νεαρός επιθετικός τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν και, τουλάχιστον, σύμφωνα με τον Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του και στο Μουντιάλ.

Αρκετά σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Εστεβάο, που σήμερα (24/4) συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής, στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (0-1). Οι εξετάσεις παρουσίασαν μια θλάση 4ου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο (πλήρης ρήξη)!

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Άγγλος υπηρεσιακός προπονητής των «μπλε»:

«Ο Εστεβάο δυστυχώς δεν θα ξαναπαίξει φέτος, θα είναι απών για αρκετό διάστημα. Είναι αληθινά λυπηρό, κυρίως για κάποιον τόσο νέο και ταλαντούχο. Ειλικρινά, δεν είμαι σίγουρος αν θα παίξει στο Μουντιάλ. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για εμάς. Είμαι βέβαιος ότι ελπίζει στη συμμετοχή του, αλλά δεν ξέρω κάτι παραπάνω».

Ο Εστεβάο θα ολοκληρώσει την «παρθενική» σεζόν στην Τσέλσι με 36 συμμετοχές και 8 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δώσει δείγματα του ταλέντου του. Χρίστηκε διεθνής σε ηλικία 17 ετών και μετράει 11 συμμετοχές και 5 γκολ με την εθνική Βραζιλίας, έχοντας πολλές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Κάρλο Αντσελότι για το Μουντιάλ. Η «Σελεσάο» αρχίζει τις υποχρεώσεις της στις 13 Ιουνίου εναντίον του Μαρόκου, ενώ θα αντιμετωπίσει, ακόμα, την Αϊτή και την Σκωτία.

