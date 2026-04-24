Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

Η Τσέλσι ψάχνει προπονητή μετά από την ανακοίνωση του «διαζυγίου» της με τον Λίαμ Ροζίνιορ, με το όνομα του Σεσκ Φάμπρεγκας να έχει συνδεθεί με τους «μπλε» του Λονδίνου, στους οποίους αγωνίστηκε από το 2014 έως και το 2019!

Στα 38 του, ο Ισπανός συνεχίζει να τραβά πάνω του τα βλέμματα, ως προπονητής της ιταλικής Κόμο, την οποία οδηγεί σε μια σταθερά καλή πορεία, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες περί ενδιαφέροντος της Τσέλσι για εκείνον, τονίζοντας ότι θα ήταν χαζό εκ μέρους του να κάνει σκέψεις αποχώρησης από την Κόμο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Δεν έχω κάτι να πω. Δεν γνωρίζω κάτι. Θα ήταν χαζό εκ μέρους μου να σκεφτώ πράγματα που δεν είναι σημαντικά για εμένα αυτή την στιγμή. Το σημαντικότερο για εμένα είναι το παιχνίδι με τη Τζένοα. Νομίζω ότι θα παραμείνω στον πάγκο της Κόμο. Η εμπειρία που έχω ως ποδοσφαιριστής με βοηθάει στο να είμαι ψύχραιμος σε τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.