Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

Ο προπονητής της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας, μίλησε σχετικά με τα δημοσιεύματα τα οποία τον συνδέουν με τον πάγκο της Τσέλσι.

Η Τσέλσι ψάχνει προπονητή μετά από την ανακοίνωση του «διαζυγίου» της με τον Λίαμ Ροζίνιορ, με το όνομα του Σεσκ Φάμπρεγκας να έχει συνδεθεί με τους «μπλε» του Λονδίνου, στους οποίους αγωνίστηκε από το 2014 έως και το 2019!

Στα 38 του, ο Ισπανός συνεχίζει να τραβά πάνω του τα βλέμματα, ως προπονητής της ιταλικής Κόμο, την οποία οδηγεί σε μια σταθερά καλή πορεία, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες περί ενδιαφέροντος της Τσέλσι για εκείνον, τονίζοντας ότι θα ήταν χαζό εκ μέρους του να κάνει σκέψεις αποχώρησης από την Κόμο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Δεν έχω κάτι να πω. Δεν γνωρίζω κάτι. Θα ήταν χαζό εκ μέρους μου να σκεφτώ πράγματα που δεν είναι σημαντικά για εμένα αυτή την στιγμή. Το σημαντικότερο για εμένα είναι το παιχνίδι με τη Τζένοα. Νομίζω ότι θα παραμείνω στον πάγκο της Κόμο. Η εμπειρία που έχω ως ποδοσφαιριστής με βοηθάει στο να είμαι ψύχραιμος σε τέτοιες καταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

 

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε ΑΕΚ Λάρνακας-Άρης Λεμεσού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεταμορφωμένη Μονακό, έριξε στο καναβάτσο την Μπαρτσελόνα και στέκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πανέτοιμος να ηγηθεί!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κυπελλούχος η Ολυμπιάδα που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Του έλειψε -και- αυτός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποδοχή ΣΚΟΚ στον Αχιλλέα Σοφοκλέους!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δύσκολο διπλό για τη Φενέρ πριν τα playoffs της Ευρωλίγκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Έμεινε άλλη μία νίκη για την ΑΕΚ και πάει τελικό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η απάντηση του Φάμπρεγκας για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η UEFA αποθέωσε τον Πινέδα: «Η μπάλα κολλάει πάνω του»

Ελλάδα

|

Category image

Λουτσέσκου: «Όσα συνέβησαν φέτος περιγράφουν τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ - Είμαστε όμως ακόμα εδώ και θέλουμε τον τίτλο»

Ελλάδα

|

Category image

Πάει καιρός και «πρέπει»

ΑΕΚ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαζεμένα γκολ στο ένα, χωρίς τέρματα το άλλο...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

