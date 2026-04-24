Sold out τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό

«Καπνός» έγιναν τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, γνωρίζοντας εξ αρχής πως ήταν αδύνατο να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση.

Ούτε για… δείγμα δεν υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο (και) στην πλευρά του Δικεφάλου, με τα 7.872 να αποδεικνύονται ελάχιστα για τις «ασπρόμαυρες» ανάγκες.

Τα μαγικά χαρτάκια έγιναν… καπνός σε σύντομο χρονικό διάστημα, με πάνω από 8.000 Θεσσαλονικείς να κατακλύζουν την πόλη του Βόλου.

