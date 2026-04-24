Οι ατζέντηδες του Μπερνάρντο τον προτείνουν στην Άρσεναλ

«Να συμφωνήσετε, να σας δώσει τον τίτλο!»

Αποφασισμένος να χωρίσει την Αγγλία στα… δύο είναι ο Μπερνάρντο Σίλβα και όσοι τον εκπροσωπούν, καθώς έναν μήνα πριν από το φινάλε της Premier League, φημολογείται πως έχει προταθεί στην Άρσεναλ!

Δεδομένη είναι η αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πορτογάλο να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Άπαντες θεωρούσαμε δεδομένο πως θα αποχωρήσει από το «Νησί», προκειμένου να αναζητήσει αλλού την τύχη του, σε ένα πρωτάθλημα δίχως την ίδια πίεση, αλλά η εταιρεία που τον εκπροσωπεί δεν δείχνει διατεθειμένη να πράξει ανάλογα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του TalkSport, οι ατζέντηδες του Μπερνάρντο Σίλβα έχουν προτείνει τον πελάτη τους στην Άρσεναλ και την Τσέλσι. Και αν η δεύτερη δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, η πρώτη είναι η βασική ανταγωνίστρια της Μάντσεστερ Σίτι.

Για τον λόγο αυτόν, η εν λόγω περίπτωση δημιουργεί απορίες, με την Άρσεναλ να μην αποκλείει τίποτα, όπως άλλωστε δεν είχε κάνει και στην περίπτωση του Ζιντσένκο ή του Ραχίμ Στέρλινγκ.

Μένει να δούμε, ωστόσο, πώς ακριβώς θα ολοκληρωθεί η σεζόν, με το βασικότερο επιχείρημα των ανθρώπων του Σίλβα προς όλες τις κατευθύνσεις να είναι ένα: πως ξέρει να κατακτά τίτλους.

