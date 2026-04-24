Από την 9η θέση στο φινάλε ο Κοντίδης

Από την ένατη θέση θα μπει ο Παύλος Κοντίδης στις δύο κούρσες του Σαββάτου (25/04), οπότε και θα κριθεί η τελική σειρά και τα μετάλλια στο Grand Slam του Ιέρς.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος στις δύο τελευταίες τελικές ιστιοδρομίες, στο δεύτερο Grand Slam της χρονιάς, που έγιναν την Παρασκευή (24/04), κατετάγη πρώτα 30ος, αποτέλεσμα που διαγράφηκε από τον λογαριασμό του, αφού ήταν η χειρότερη κούρσα και έπειτα στη δεύτερη σημερινή κούρσα ήταν 7ος.

Το σύστημα με τις δύο κούρσες την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είναι κάτι που πρώτη φορά εφαρμόζεται, αντί της κούρσας μεταλλίων που ίσχυε μέχρι τώρα και στην οποία οι βαθμοί μετρούσαν διπλοί. Σε αυτή τη μορφή της διοργάνωσης οι βαθμοί θα μετράνε μονοί και στις δύο κούρσες.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα νέο σύστημα το οποίο θα εφαρμοστεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, σε μία προσπάθεια να ενταθεί το ενδιαφέρον στην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης.