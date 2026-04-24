Πάει καιρός και «πρέπει»

Την επιστροφή στις νίκες που θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στον στόχο της Ευρώπης, θα επιδιώξει η ΑΕΚ στον αυριανό (19:00) αγώνα με τον Άρη, στην «Αρένα». Το συγκρότημα του Ροθάδα έχει να γευτεί τη χαρά της νίκης από τις 22 Μαρτίου, όταν κέρδισε στη Λάρνακα τον ΑΠΟΕΛ με 1-0 στην πρεμιέρα των πλέι οφ. Έκτοτε, μετρά δύο ισοπαλίες (με Απόλλωνα εντός και Πάφος FC εκτός) και μία ήττα (εντός από Ομόνοια).

Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και την καλή παράδοση που έχει δημιουργήσει όταν φιλοξενεί τον Άρη, ώστε να κάνει αποφασιστικό βήμα για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Άλλωστε, ενδεχόμενη συμμετοχή της ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια για 5η συνεχόμενη χρονιά, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Τσάβι Ρόκα ήδη έχει «σηκώσει μανίκια». Ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής θα επιστρέψει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στο πόστο του και θα στρωθεί στη δουλειά, καθότι οι εκκρεμότητες είναι πολλές (θέμα προπονητή, ανανεώσεις συμβολαίων, μεταγραφές).

Το ευτύχημα είναι ότι η ΑΕΚ έχει έτοιμο το μπάτζετ για τη σεζόν 2026-27, λόγω της οικονομικής ευχέρειας που υπάρχει στον σύλλογο από την εντυπωσιακή πορεία που είχε φέτος η ομάδα στο Conference League.