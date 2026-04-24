Apollon Ladies: Η απόλυτη δυναστεία – Σήκωσε το 15ο Κύπελλο και πανηγύρισε το 14ο νταμπλ!

Την κατάκτηση του κυπέλλου και ταυτόχρονα του νταμπλ πανηγύρισε η Apollon Ladies, που επικράτησε με 2-1 του Άρη στον μεγάλο τελικό που έγινε στο «Αλφαμέγα»! Αυτή ήταν η 15η κατάκτηση του κυπέλου για τις κυανόλευκες που μετρούν και 16 πρωταθλήματα, ενώ συνολικά έχουν 14 νταμπλ!

Οι κυανόλευκες προηγήθηκαν στο 3’ με ωραίο πλασέ της Πρβούλοβιτς, ενώ έξι λεπτά αργότερα οι πράσινες απάντησαν με την Χρυσοστόμου, που έφυγε μόνη και πλάσαρε εύστοχα.

Η Apollon Ladies που κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα και ήταν πιο απειλητική, ευτύχησε να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο σκορ με κεφαλιά της Χάρντι, με το 2-1 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. 

Με επιθετικές διαθέσεις μπήκε στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η ομάδα του Άγγελου Τσολάκη με σκοπό να καθαρίσει τον αγώνα. Παρότι σκόραρε στο 59’ με τη Χίγκινς το γκολ ακυρώθηκε καθώς προηγήθηκε φάουλ, ενώ στο 65’ η Φρίντα «σημάδεψε» το δοκάρι.

Η Φρίντα ήταν πρωταγωνίστρια και στην επόμενη φάση που εξελίχθηκε στην περιοχή της ομάδας της: Ο Άρης που προσπάθησε να ισορροπήσει από τα μέσα του ημιχρόνου και μετά, βρήκε μεγάλη ευκαιρία στο 72’ να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά η Φρίντα έσωσε πάνω στη γραμμή.

Οι πράσινες έδωσαν πολλές δυνάμεις στην επίθεση και στο 85’ κέρδισαν πέναλτι σε χέρι της Μάλορι, το οποίο δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, η Χρυσοστόμου που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε την μπάλα άουτ!

Παρά τις προσπάθειες των πρασίνων στα τελευταία λεπτά, οι κυανόλευκες κράτησαν το υπέρ τους σκορ κατακτώντας το Κύπελλο και μαζί  το νταμπλ, καθώς προηγήθηκε η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Απόλλων Ladies: Ζαχαρίου, Μάλορι, Χάρντι, Γιάννου, Σάββα, Χίγκινς (80’ Λουσία), Χάντσον, Γεωργίου, Φρίντα, Φιτσζάι, Πρβούλοβιτς.

Άρης: Παπακωνσταντίνου, Φιτιπάλντι, Κούσικ, Μιχαήλ Χ., Κυριακίδη, Χρυσοστόμου, Μάκπεθ (82’ Πόμπα), Σιακαλλή, Έιζελ, Κατζμπάν, Φερέιρα (58’ Ανόκιε).

ΣΚΟΡΕΡ: 3’ Πρβούλοβιτς, 36’ Χάρντι /9’ Χρυσοστόμου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Παπακωνσταντίνου, / Έιζελ, Κυριακίδη, Φιτιπάλντι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννα Αλλαγιώτου

Α’ Βοηθός: Μαρία Κκολού

Β' Βοηθός διαιτητής: Ελίνα Κώστα

Τέταρτος Διαιτητής: Μυροφόρα Τουμάζου

VAR: Δημήτρης Σολωμού

AVAR: Μαρία Χριστοδούλου

Παρατηρητής: Χρίστος Ε. Χρίστου

 

