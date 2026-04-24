Με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ η κορυφαία πεντάδα της EuroLeague!

Aνάμεσα στους κορυφαίους της σεζόν, όπως αναμενόταν, βρίσκονται ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ! Οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι του φετινού Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία πεντάδα της regular season, έπειτα από συνδυαστική ψηφοφορία προπονητών, αρχηγών, Μέσων ενημέρωσης και οπαδών.

Με τα εντυπωσιακά στατιστικά τους, οι δύο τους συνέβαλαν καθοριστικά ώστε ο Ολυμπιακός να τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια της EuroLeague.

Ο Βεζένκοφ ηγήθηκε της διοργάνωσης στον δείκτη αξιολόγησης με 23,1 και κατέκτησε το τρόπαιο Alphonso Ford Top Scorer με μέσο όρο 19,4 πόντους ανά αγώνα.

Από την άλλη, ο Μιλουτίνοφ ήταν ο κορυφαίος ριμπάουντερ με 7,1 ανά παιχνίδι, έχοντας και το καλύτερο ποσοστό επιθετικών ριμπάουντ (3,1). Παράλληλα, σημείωσε 10,6 πόντους ανά αγώνα με 69,2% στα δίποντα, ολοκληρώνοντας τη regular season ως τρίτος στο σύστημα αξιολόγησης με PIR 20.1.

Μαζί με τους δύο «ερυθρόλευκους», την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνουν ο Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ, ο εξαιρετικός Σιλβέν Φρανσίσκο και ο… rookie of the year Ζαν Μοντέρο!

