«Μπορεί να βρισκόμαστε στο τελευταίο δίμηνο του Άλισον στη Λίβερπουλ»

«Είπε... ναι στη Γιουβέντους!»

Όλο ένα και πιο πιθανή φαίνεται να γίνεται η αποχώρηση του Άλισον Μπέκερ από τη Λίβερπουλ, με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να έχει επηρεαστεί από το ενδιαφέρον της Γιουβέντους!

Η Γιουβέντους θέλει να αποκτήσει έναν κορυφαίο τερματοφύλακα το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Άλισον να αποτελεί τον απόλυτο μεταγραφικό της στόχο. Ο Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το 2027, μετά την πρόσφατη ανανέωσή του, όμως το μέλλον του δεν θεωρείται απόλυτα «κλειδωμένο».

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθούν επαφές της Λίβερπουλ τόσο με τον ίδιο τον Άλισον, όσο και με την πλευρά του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, καθώς ο σύλλογος εξετάζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο Άλισον βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ιταλία, όπου είχε ξεχωρίσει με τη Ρόμα, ωστόσο δείχνει απόλυτο σεβασμό στη Λίβερπουλ και δεν σκοπεύει να πιέσει για μεταγραφή.

Προς το παρόν, προτεραιότητά του είναι να αξιολογήσει προσεκτικά την κατάστασή του στον σύλλογο, την ώρα που η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, ένας άλλος έγκριτος δημοσιογράφος, ο Ματέο Μορέτο, υποστηρίζει πως ο Άλισον έχει ήδη πει «ναι» στη Γιουβέντους!

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

