«Μπορεί να βρισκόμαστε στο τελευταίο δίμηνο του Άλισον στη Λίβερπουλ»

Όλο ένα και πιο πιθανή φαίνεται να γίνεται η αποχώρηση του Άλισον Μπέκερ από τη Λίβερπουλ, με τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα να έχει επηρεαστεί από το ενδιαφέρον της Γιουβέντους!

Η Γιουβέντους θέλει να αποκτήσει έναν κορυφαίο τερματοφύλακα το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Άλισον να αποτελεί τον απόλυτο μεταγραφικό της στόχο. Ο Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ έως το 2027, μετά την πρόσφατη ανανέωσή του, όμως το μέλλον του δεν θεωρείται απόλυτα «κλειδωμένο».

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να πραγματοποιηθούν επαφές της Λίβερπουλ τόσο με τον ίδιο τον Άλισον, όσο και με την πλευρά του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, καθώς ο σύλλογος εξετάζει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο Άλισον βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ιταλία, όπου είχε ξεχωρίσει με τη Ρόμα, ωστόσο δείχνει απόλυτο σεβασμό στη Λίβερπουλ και δεν σκοπεύει να πιέσει για μεταγραφή.

Προς το παρόν, προτεραιότητά του είναι να αξιολογήσει προσεκτικά την κατάστασή του στον σύλλογο, την ώρα που η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, ένας άλλος έγκριτος δημοσιογράφος, ο Ματέο Μορέτο, υποστηρίζει πως ο Άλισον έχει ήδη πει «ναι» στη Γιουβέντους!

England365.gr