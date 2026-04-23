Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια όσο είμαι εδώ»

Ξεκάθαρο μήνυμα για το μέλλον της AEK έστειλε ο Μάριος Ηλιόπουλος, με στόχο την καθιέρωση ως ευρωπαϊκό κλαμπ και διαρκή πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε για ακόμη μία φορά το στίγμα της επόμενης ημέρας της ΑΕΚ, τονίζοντας πως η ομάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή όσο ο ίδιος παραμένει στο τιμόνι.

Στο περιθώριο της ανάβασης Ριτσώνης, μιλώντας στον Βασίλη Σαριμπαλίδη, ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης υπογράμμισε πως στόχος του είναι να γραφτεί ιστορία με την ΑΕΚ να εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κλαμπ:

«Θέλω να γραφτεί ιστορία με το ελληνικό ποδόσφαιρο να αλλάζει σελίδα. Η ΑΕΚ πλέον έγινε ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με αξιοπρέπεια και προοπτικές. Δεν μπορούμε να παίρνουμε συνέχεια το πρωτάθλημα, αλλά θα είμαστε πάντα πρωταγωνιστές όσο είμαι εδώ».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κριτική που δέχθηκε, επισημαίνοντας πως το πάθος και η νοοτροπία πρωταθλητισμού είναι στοιχεία που τον καθοδηγούν:

«Προσπαθούμε να είμαστε πάντα στο πρώτο σκαλοπάτι των δυνατοτήτων μας. Μου αρέσει να πηγαίνω τέρμα γκάζι, αλλά με έλεγχο».

Όσον αφορά το όραμά του για την ομάδα, απέφυγε τις μεγάλες δηλώσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Φαντάζομαι την ΑΕΚ εκεί που της αξίζει. Πρώτα θα το κάνω πράξη και μετά θα το πω».

Ο Ηλιόπουλος στάθηκε και στη σχέση του με τον κόσμο, τονίζοντας τη μεγάλη αγάπη του για τους φίλους της ομάδας και τη σημασία ενός υγιούς ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος, ενώ υπογράμμισε πως η ΑΕΚ αποτελεί σύλλογο με τεράστια διασπορά σε όλη την Ελλάδα.

Τέλος, μίλησε για τη σημασία της ήττας ως μάθημα, αλλά και για τα στοιχεία που δεν συγχωρεί σε συνεργάτες, ξεχωρίζοντας την αχαριστία και την αδικαιολόγητη «ξεροκεφαλιά», δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

