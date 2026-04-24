Φαβορί ο Μαρέσκα για τον πάγκο της Σίτι εάν αποχωρήσει ο Γκουραδιόλα

Ρεπορτάζ από το Νησί αναφέρουν ότι η Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζεται για τη μέρα που ο Πεπ Γκουραδιόλα θα αποχωρήσει, με τους «πολίτες» να στρέφονται προς τον Έντσο Μαρέσκα.

Στον αέρα βρίσκεται ακόμη το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς άγνωστο παραμένει το εάν ο Καταλανός στο φινάλε της σεζόν θα παραμείνει στον πάγκο των «πολιτών».

Η Σίτι ωστόσο είναι αναγκασμένη να σχεδιάζει το αγωνιστικό της πλάνο με την προοπτική ότι ο Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από την ομάδα το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία οι «πολίτες» έχουν εστιάσει στον Έντσο Μαρέσκα ως τον ιδανικό αντικαταστάτη, με τον Ιταλό να βρίσκεται ελεύθερο στην αγορά μετά την αποχώρηση του από την Τσέλσι.

Οι δύο άντρες έχουν συνεργαστεί για χρόνια στο παρελθόν, καθώς ο Μαρέσκα ήταν ο άμεσος βοηθός του Γκουαρδιόλα.

