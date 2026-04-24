Περνά στην επόμενη μέρα η ΑΕΛ με τον Μαρτίνς στο τιμόνι

Απογοήτευση και προβληματισμός είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν στην ΑΕΛ, μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο.

Η ομάδα της Λεμεσού κατάφερε να φτάσεις τα ημιτελικά, όμως δεν ξεπέρασε το εμπόδιο της Πάφου και με συνολικό σκορ 5-2, αποχαιρέτησε τον δεύτερο εγχώριο θεσμό. Παρά το γεγονός πως οι γαλαζοκίτρινοι έδειξαν πως μπορούσαν, το μεγάλο βήμα δεν έγινε κι έτσι η προσοχή στρέφεται πλέον στην επόμενη σεζόν.

Η ΑΕΛ θα κοιτάξει τη νέα αγωνιστική περίοδο από τώρα, αφού τα λάθη που προηγήθηκαν… απαγορεύονται. Ο κόσμος της ομάδας αφού είδε τον οικονομικό βραχνά να εξαφανίζεται, ζητά πρωταγωνιστή πορεία για να βρεθεί ξανά στα ψηλά η ΑΕΛ.

Σε αυτή την προσπάθεια, ο Ούγκο Μαρτίνς θα είναι ο… μπροστάρης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανανέωση της συνεργασίας του με τους γαλαζοκίτρινους. Το συμβόλαιο του Πορτογάλου θα ανανεωνόταν αυτόματα αν κατακτούσε το κύπελλο με την ΑΕΛ, όμως αφού κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, η διοίκηση άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας για να προκύψει… έγκαιρα η συμφωνία.

Μάλιστα, άνοιξε ήδη η συζήτηση για τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση του ρόστερ. Όπως σημειώσαμε σε προηγούμενο ρεπορτάζ, στην ΑΕΛ ολοκληρώνονται πολλά συμβόλαια, ενώ δύο σημαντικά γρανάζια θα αποχωρήσουν αφού αγωνίζονται ως δανεικοί (Σαβό-Μασέκο).

Τα συμβόλαια που λήγουν είναι τα εξής: Οτσόα, Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Ιμανισίμουε, Κονσεϊσάο, Φραντζής, Φιλιώτης, Ζντρασκόφσκι, Γκλάβσιτς, Παπαφώτης, Ζντράντι και Φορεστιέρι. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο δανεισμός των Μασέκο και Σαβό.