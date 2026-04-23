Χωρίς τρεις στον τελικό του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ - Τελευταία προπόνηση στον Βόλο

Την τελευταία του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία πραγματοποίησε σήμερα ο ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει για τον τελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο «Πανθεσσαλικό» τρεις ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα τους Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ οι οποίοι και σήμερα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα για Βόλο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24/04) στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου και ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς .

sport-fm.gr