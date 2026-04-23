Το απίθανο σενάριο που συνδέει τον Ουνάι με τη... Μάντσεστερ Σίτι

Ο Αζεντίν Ουναΐ κάτοικος Μάντσεστερ; Διόλου απίθανο σύμφωνα με δημοσίευση του εξωτερικού, η οποία υποστηρίζει πως ο Μαροκινός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συνδέεται με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Συγκεκριμένα η εν λόγω πηγή τονίζει πως οι Πολίτες κοιτάζουν τον 26χρονο ως αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Σίτι, το προσεχές καλοκαίρι. Ψηλά στη λίστα του Πεπ είναι ο Έντσο Φερνάντες σε περίπτωση αποχώρησής του από την Τσέλσι, όμως στις εναλλακτικές επιλογές είναι ο νυν μέσος της Τζιρόνα, που διανύει μια εξαιρετική σεζόν στην Ισπανία.

Ο Μαροκινός διεθνής έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά από τον τραυματισμό του στο Copa Africa, και είναι εκ των πρωταγωνιστών της καταλανικής ομάδας. Υπενθυμίζουμε πως ο ύψους 1.82 μ. παίκτης πέρασε από τη χώρα μας με τη φανέλα του Τριφυλλιού και πέρυσι απασχόλησε για αρκετούς μήνες τον μεταγραφικό σχεδιασμό των πρασίνων, στο σίριαλ με τη Μαρσέιγ, το οποίο τον οδήγησε στη Τζιρόνα.

Τη φετινή σεζόν μετρά 18 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον καταλανικό σύλλογο.

Αναλυτικά τι αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμη στοχευμένη κίνηση, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ από τη Χιρόνα. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαδικασία να γίνεται πιο ομαλή λόγω της κοινής επενδυτικής «ομπρέλας» των δύο συλλόγων. Ο Μαροκινός χαφ προορίζεται ως μια σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή, ενδεχομένως καλύπτοντας το κενό του Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη La Liga τον έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων».



