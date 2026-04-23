Το απίθανο σενάριο που συνδέει τον Ουνάι με τη... Μάντσεστερ Σίτι

Ένα απίστευτο σενάριο από πηγή του εξωτερικού συνδέει τον Αζεντίν Ουναΐ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Αζεντίν Ουναΐ κάτοικος Μάντσεστερ; Διόλου απίθανο σύμφωνα με δημοσίευση του εξωτερικού, η οποία υποστηρίζει πως ο Μαροκινός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού συνδέεται με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Συγκεκριμένα η εν λόγω πηγή τονίζει πως οι Πολίτες κοιτάζουν τον 26χρονο ως αντικαταστάτη του Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Σίτι, το προσεχές καλοκαίρι. Ψηλά στη λίστα του Πεπ είναι ο Έντσο Φερνάντες σε περίπτωση αποχώρησής του από την Τσέλσι, όμως στις εναλλακτικές επιλογές είναι ο νυν μέσος της Τζιρόνα, που διανύει μια εξαιρετική σεζόν στην Ισπανία.

Ο Μαροκινός διεθνής έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά από τον τραυματισμό του στο Copa Africa, και είναι εκ των πρωταγωνιστών της καταλανικής ομάδας. Υπενθυμίζουμε πως ο ύψους 1.82 μ. παίκτης πέρασε από τη χώρα μας με τη φανέλα του Τριφυλλιού και πέρυσι απασχόλησε για αρκετούς μήνες τον μεταγραφικό σχεδιασμό των πρασίνων, στο σίριαλ με τη Μαρσέιγ, το οποίο τον οδήγησε στη Τζιρόνα.

Τη φετινή σεζόν μετρά 18 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον καταλανικό σύλλογο.

Αναλυτικά τι αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε μία ακόμη στοχευμένη κίνηση, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αζεντίν Ουναΐ από τη Χιρόνα. Το ποσό της μεταγραφής αναμένεται να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διαδικασία να γίνεται πιο ομαλή λόγω της κοινής επενδυτικής «ομπρέλας» των δύο συλλόγων. Ο Μαροκινός χαφ προορίζεται ως μια σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή, ενδεχομένως καλύπτοντας το κενό του Μπερνάρντο Σίλβα, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη La Liga τον έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων».


Σάκοτα: «Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι το πιο δυνατό τεστ πριν το Final Four του BCL»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Sold out στο ΓΣΠ ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λαμίν Γιαμάλ: Ανησυχία για τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουμπώνει» παντού ο «Ταλιμπάν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Ακραία αισχροκέρδεια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τέλος» ο Ρανιέρι από την Ρόμα μετά την κόντρα του με τον Γκασπερίνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για τον τελικό

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα στις λεπτομέρειες για τη Σάκκαρη από την Πλίσκοβα

Τένις

|

Category image

Μάικ Τζέιμς: Επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Σκέφτομαι την Πάλας, υπάρχουν συζητήσεις για τη νέα σεζόν!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga - 31η αγωνιστική: «Χαμός» για Ευρώπη και σωτηρία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει με σπασμένα φρένα ο Μαέ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα είπε ξανά με τον κόσμο η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ – Ορίστηκε και η επόμενη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Μαρκίνιος;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη