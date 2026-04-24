Ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα ο Κετσπάγια

Τιμούρ Κετσπάγια και επίσημα στη Ντινανό Τιφλίδας!

Ο Γεωργιανός τεχνικός θα δουλέψει για πρώτη φορά στη χώρα του, καθώς ανακοινώθηκε από τον εν λόγω σύλλογο. Μάλιστα, στις 14:00 (13:00 ώρα Κύπρου) θα παρουσιαστεί από την διοίκηση. Το συμβόλαιο του έχει διάρκεια δύο χρόνων.

Η πιο πάνω εξέλιξη ίσως… ευνοεί την Ανόρθωση καθώς ο Κετσπάγια ενδέχεται να βάλει νερό στο κρασί του, ως προς το γεγονός πως ζητά από την «Κυρία» ολόκληρο το συμβόλαιο που από την τελευταία του θητεία.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαβουλεύσεις το τελευταίο διάστημα.