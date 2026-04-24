Επιβεβαίωσε την παραμονή του Γκαρσία ο ΑΠΟΕΛ, τι απαίτησε η διοίκηση από παίκτες και τεχνικό τιμ (ανακοίνωση)

Επιβεβαίωσε την παραμονή του Γκαρσία ο ΑΠΟΕΛ, τι απαίτησε η διοίκηση από παίκτες και τεχνικό τιμ (ανακοίνωση)

Ενημέρωση για τα όσα συνέβησαν χθες

Παραμένει στο πόστο του ο Πάμπλο Γκαρσία!

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών που έκαναν λόγο για ανατροπή δεδομένων. Η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας αφ’ ενός ενημερώνει για την συνάντηση του Δ.Σ., αλλά και για διαβουλεύσεις τόσο με τον 48χρονο τεχνικό όσο και με τους αρχηγούς των ομάδων.

Ο Χάρης Φωτίου και οι συνεργάτες απαίτησαν αντίδραση από την… σημερινή κιόλας προπόνηση!

Αναλυτικά: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, σε χθεσινή του συνεδρία προχώρησε σε αξιολόγηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στους τελευταίους αγώνες της ομάδας. Πολύ σωστά, η συνολική εικόνα, να έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και δυσαρέσκεια τόσο για τα αρνητικά αποτελέσματα, όσο και για τη γενικότερη απόδοση εντός αγωνιστικού χώρου.

Η παρουσία της ομάδας, τον τελευταίο καιρό δεν αποδίδει στις απαιτήσεις, την ιστορία και το αγωνιστικό επίπεδο που επιθυμούμε και εμείς και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ, να βλέπουμε, αλλά ούτε και στην ποιότητα που οι ποδοσφαιριστές μας έχουν. 

Ο προβληματισμός αφορά τόσο στην απόδοση των ποδοσφαιριστών όσο και στη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του τεχνικού επιτελείου.

Για αυτό τον λόγο ο πρόεδρος Χάρης Φωτίου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με τον προπονητή της ομάδας μας, Pablo García όσο και με τους αρχηγούς μας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετέφερε τα ακόλουθα τόσο στους ποδοσφαιριστές μας όσο και στο τεχνικό επιτελείο. 

Απαιτεί από όλους να επιδείξουν πλήρη αντίληψη της κατάστασης και μέσα από ειλικρινή αυτοκριτική, να παρουσιάσουν άμεση και ουσιαστική βελτίωση που να αρμόζει στην ιστορία και το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ. 

Απαιτεί πλήρη αφοσίωση, αυταπάρνηση, συγκέντρωση και προσπάθεια που να μην αφήνει αμφισβήτηση στον οποιονδήποτε ΑΠΟΕΛιστα να νιώθει ότι δεν δίνουν το μέγιστο των δυνάμεων τους. 

Απαιτούμε από το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές να αποδείξουν τώρα και άμεσα, αρχής γενομένης από τη σημερινή προπόνηση, αυτό που πραγματικά πιστεύουμε ως διοίκηση. 

Ότι το προπονητικό μας επιτελείο διαθέτει την ικανότητα. 

Ότι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν την ποιότητα να κερδίσουν τον οποιονδήποτε αντίπαλο. 

Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που μεταφέρθηκε προς όλους στον Αρχάγγελο στις χθεσινές συναντήσεις. 

Απαιτούμε από τους προπονητές αλλά και τους ποδοσφαιριστές μας αρχής γενόμενης από σήμερα να υπενθυμίσουν στους πάντες την αξία τους. 

Ενημερώνουμε τον κόσμο μας ότι μέσα από τις συναντήσεις με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές διαπιστώσαμε αποφασιστικότητα, αντίληψη και αναγνώριση της ευθύνης και την ανάγκη να αποδειχθούν αντάξιοι των προσδοκιών των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ.  

Το ελάχιστο που αναμένουμε είναι η επαναφορά του χαμόγελου και της περηφάνιας στον κόσμο μας.

Καλούμε τον κόσμο να παραμείνει ενωμένος δίπλα στην ομάδα σε αυτή την προσπάθεια, με τον ίδιο παλμό όπως στην προχθεσινή συγκλονιστική του παρουσία.

