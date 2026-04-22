«Παρέλαση» του Ατρομήτου στις Σέρρες χωρίς Κέρκεζ στον πάγκο

Ο Ατρόμητος ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο -για δεύτερο διαδοχικό ματς- και αυτή τη φορά δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να νικήσει 4-0 τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, σε αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική των play out της Super League και να «σφραγίσει» ουσιαστικά την παραμονή του στην κατηγορία.

Η ομάδα του Περιστερίου πέτυχε στο πρώτο 45λεπτο τρία γκολ (στο 6΄ ο Μίχορλ, στο 31΄ ο Μπάκου και στο 36΄ ο Πνευμονίδης) και είχε επίσης δύο δοκάρια και ένα χαμένο πέναλτι με τον Μπάκου (40΄), ο οποίος πάντως ήταν αυτός που διαμόρφωσε στο 68΄ το τελικό σκορ. Από την άλλη πλευρά, το μακεδονικό συγκρότημα γνώρισε την πρώτη ήττα του στα play out και κινδυνεύει να βρεθεί ξανά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, που προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με συρτό σουτ του Μίχορλ από το ημικύκλιο της περιοχής. Στο 19΄ ο Ατρόμητος «άγγιξε» και δεύτερο γκολ, με τον Μπάκου να φεύγει στην αντεπίθεση και να σουτάρει, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι του Τιναλίνι, ο Ουκάκι στο 29΄ αστόχησε από πλάγια θέση, αλλά το 0-2 έμοιαζε θέμα χρόνου και ήρθε στο 32΄. Άλλη μία «φαρμακερή» κόντρα των «κυανόλευκων» έφερε τον Ουκάκι σε θέση βολής, αυτός αρχικά κόπηκε, αλλά κατάφερε -αν και πεσμένος- να στρώσει την μπάλα στον Πνευμονίδη. Το σουτ του νεαρού εξτρέμ πήρε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μπάκου έστειλε τη μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία.

Την ώρα που ο Ζεράρ Σαραγόσα (ο οποίος έκανε rotation, ενόψει του πολύ κρίσιμου αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΛ) ετοίμαζε τρεις αλλαγές, είδε την ομάδα του να δέχεται και τρίτο γκολ, από εξαιρετικό φαλτσαριστό πλασέ του Πνευμονίδη στο 36΄. Οι αλλαγές έγιναν αμέσως μετά και ένας εκ των νεοεισελθόντων ήταν ο Ομεονγκά, ο οποίος στο 40΄ ανέτρεψε τον Μίχορλ, παραχωρώντας πέναλτι. Ο Μπάκου το εκτέλεσε, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε και κράτησε το 0-3, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, αλλά ο Δοϊρανλής έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ στο 48΄, «χαραμίζοντας» την εξαιρετική ατομική ενέργεια και πάσα του Ιβαν. Ο Ατρόμητος κάλυψε σωστά τους χώρους, δεν απειλήθηκε και στο 68΄ ο Μπάκου τελείωσε άλλη μία αντεπίθεση, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό τέρμα του. Ο Χουτεσιώτης χρειάστηκε σε σουτ του Τεϊσέιρα στο 72΄, ο Τσιλούλης έφτασε κοντά στο 5-0 στο 78΄, όμως ο Τιναλίνι έδιωξε σε κόρνερ, ενώ το γκολ του Ριέρα στο 82΄ ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο (37΄ Τσαούσης), Λύρατζης, Κάλινιν, Δοϊρανλής (53΄ Ριέρα), Μπεν Σαλάμ, Μπρουκς (37΄ Ομεονγκά), Τεϊσέιρα (74΄ Σοφιανός), Μασκανάκης (37΄ Ιβαν)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Μίλοβαν Σίκιμιτς): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ (84΄ Φαν Βέερτ), Πνευμονίδης (84΄ Αμπαρτζίδης), Μουντές (46΄ Τσακμάκης), Ούρονεν (75΄ Παπαδόπουλος), Μήτογλου (61΄ Τσιλούλης), Μπάκου, Μουτουσάμι

* Χρέη προπονητή για τον Ατρόμητο, αντί του τιμωρημένου Ντούσαν Κέρκεζ, εκτέλεσε ο συνεργάτης του, Μίλοβαν Σίκιμιτς.