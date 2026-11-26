Αν και η εκτίμηση είναι ότι ο σύλλογος θα αποφύγει τον υποβιβασμό, δίνει στους «Κόκκινους Διαβόλους» πιθανότητα 27,48% να τερματίσουν στις τρεις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Έπειτα από 11 αγωνιστικές, η ομάδα βρίσκεται στη 19η θέση -τη δεύτερη από το τέλος- της Premier League με μόλις οκτώ βαθμούς, ενώ είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που έχει πετύχει μόλις μία νίκη μέχρι στιγμής. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αγνοούν τη νίκη στα τελευταία εννέα παιχνίδια τους, ενώ την Κυριακή υπέστησαν ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ.

Οι προβλέψεις της Opta υποδεικνύουν τη Σάντερλαντ, την Ίπσουιτς Τάουν και την Κρίσταλ Πάλας ως τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες υποβιβασμού. Η Κόβεντρι Σίτι τοποθετείται στη 17η θέση, ακριβώς κάτω από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παράλληλα, η προοπτική πρόκρισης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θεωρείται εξαιρετικά απίθανη: ο σύλλογος έχει πιθανότητα μικρότερη του 1% να φτάσει στο Champions League ή στο Europa League. Ο υπερυπολογιστής δεν δίνει καμία πιθανότητα κατάκτησης του τίτλου του πρωταθλητή.

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Opta, με τερματισμό στη 16η θέση θα αποτελούσε τη χειρότερη επίδοση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία το 1975. Ο τελευταίος υποβιβασμός του συλλόγου σημειώθηκε πριν από 52 χρόνια, οδηγώντας σε μια σεζόν στη δεύτερη κατηγορία το 1974/75. Η χειρότερη πορεία από τότε ήταν τη σεζόν 2024/25, η οποία ολοκληρώθηκε με την ομάδα να καταλαμβάνει τη 15η θέση. Εκείνη τη σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε συγκεντρώσει 15 βαθμούς μετά από 11 αγωνιστικές και τερμάτισε με 42 βαθμούς. Στην τρέχουσα σεζόν, στο ίδιο χρονικό σημείο, έχει επτά βαθμούς λιγότερους.

Η τελική βαθμολογική κατάταξη σύμφωνα με τις προβλέψεις της Opta:

1. Άρσεναλ

2. Μάντσεστερ Σίτι

3. Μπράιτον

4. Λίβερπουλ

5. Μπόρνμουθ

6. Λιντς Γιουνάιτεντ

7. Μπρέντφορντ

8. Τσέλσι

9. Άστον Βίλα

10. Έβερτον

11. Τότεναμ

12. Νιούκαστλ

13. Νότιγχαμ Φόρεστ

14. Φούλαμ

15. Χαλ Σίτι

16. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17. Κόβεντρι Σίτι

18. Σάντερλαντ

19. Ίπσουιτς Τάουν

20. Κρίσταλ Πάλας

ΑΠΕ