Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπισε τη Νάπολι για το Champions League εγκαινιάζοντας την πορτοκαλί της φανέλα, την οποία όμως δεν μπορεόι να χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα.

Μάντσεστερ Σίτι και Νάπολι φορούν παρόμοια χρώματα, έτσι οι Πολίτες βρήκαν την ευκαιρία να εγκαινιάσουν την τέταρτη φανέλα τους, πορτοκαλί απόχρωσης, στο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες για το Champions League.

Η εν λόγω φανέλα πάντως δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και στο πρωτάθλημα, καθώς η Premier League επιτρέπει σε κάθε σύλλογο να έχει μέχρι τρεις εμφανίσεις - με τους Πολίτες να έχουν την κλασική γαλάζια, τη λευκή και τη μαύρη.

Συνεπώς, η πορτοκαλί μπορεί να φορεθεί στην Ευρώπη, καθώς και στο Κύπελλο Αγγλίας, εντούτοις όχι σε αγώνες για το αγγλικό πρωτάθλημα. Θα έλεγε κανείς βέβαια, πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή στο Etihad δεν είναι οι φανέλες, αλλά να επιστρέψει επιτέλους η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα στις νίκες...

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σίτι εμφανίζει νέες φανέλες εκτός πρωταθλήματος, καθώς είχε συμβεί στο Champions League και τις δύο προηγούμενες σεζόν, ενώ το 2025 είχε παρουσιάσει και μία πέμπτη, που είχε χρησιμοποιηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

gazzetta.gr