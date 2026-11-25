Με αμείωτο το ενδιαφέρον συνεχίζεται η League Phase του Champions League, με το… δεύτερο πιάτο της 5ης αγωνιστικής να σερβίρεται το βράδυ της Τετάρτης 25/11!

Η δράση θα ξεκινήσει στις 19:45, όταν θα έχουμε σέντρα σε δύο αναμετρήσεις. Στο Αζερμπαϊτζάν, η Μπαρτσελόνα θα δοκιμαστεί κόντρα στη Σαμπάχ, ψάχνοντας το τρίποντο που θα τη διατηρήσει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ την ίδια ώρα, στην Τσεχία, θα διεξάγεται η αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με τη Βιγιαρεάλ.

Αργότερα, στις 22:00, θα ξεκινήσουν τα επτά υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς!

Η Ατλέτικο θα υποδεχθεί στη Μαδρίτη τη νορβηγική Βίκινγκ, ψάχνοντας τη μόλις δεύτερη νίκη της στη φετινή League Phase, κόντρα σε μια ομάδα με την οποία ισοβαθμεί. Στο Βέλγιο, η Λίβερπουλ θα δοκιμαστεί κόντρα στην Μπριζ, ενώ η Ίντερ θα φιλοξενήσει τη Στουτγκάρδη, αναζητώντας τον τρόπο να μπει στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας, με τους Γερμανούς να έχουν συγκεντρώσει έναν βαθμό περισσότερο.

Η Μπάγερν Μονάχου θα δοκιμαστεί στη Γαλλία, στην έδρα της Λιλ, η οποία έχει μόλις έναν βαθμό μετά από τέσσερις αγωνιστικές. Η Σαχτάρ θα κοντραριστεί με τη Φενέρμπαχτσε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, ενώ η απογοητευτική μέχρι στιγμής στη σεζόν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αντιμετωπίσει τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, στην επιστροφή του Ποτσετίνο στο Champions League.

Τέλος, το παιχνίδι που αναμένεται να τραβήξει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα είναι αυτό της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Ρόμα! Οι back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης έχουν καταφέρει να κάνουν το 4Χ4 και φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα του Κουλιεράκη έχει συγκεντρώσει τέσσερις βαθμούς και ελπίζει σε ένα μεγάλο διπλό, το οποίο θα της δώσει τεράστια ώθηση στη μάχη για την πρόκριση.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Σλάβια Πράγας-Βιγιαρεάλ (19:45)

Σαμπάχ-Μπαρτσελόνα (19:45)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βίκινγκ (22:00)

Κλαμπ Μπρυζ-Λίβερπουλ (22:00)

Ίντερ-Στουτγκάρδη (22:00)

Λιλ-Μπάγερν Μονάχου (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρόμα (22:00)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Φενερμπαχτσέ (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)