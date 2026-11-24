Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη κατάσταση, όταν το 2023 επιχείρησε να κατοχυρώσει το όνομά του για την ανάπτυξη προσωπικού εμπορικού σήματος.

Τότε διαπίστωσε ότι ο Μίχαλ Βας, Πολωνός ηλεκτρολόγος που εργάζεται στη Νορβηγία, είχε ήδη καταχωρίσει από το 2022 την ονομασία «Haaland».

Η κατοχύρωση αφορούσε 16 κατηγορίες προϊόντων, μεταξύ των οποίων αθλητικά είδη, ενεργειακά ποτά, συμπληρώματα πρωτεΐνης, παιχνίδια, γιαούρτια, ακόμη και γυναικεία εσώρουχα!

Ο Βας υποστήριξε ότι η ονομασία δεν σχετιζόταν με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή, αλλά προερχόταν από τη φράση «High Advanced Activity Land».

Ωστόσο, οι αρμόδιοι του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) δεν πείστηκαν από την εξήγησή του, κρίνοντας ότι επιχείρησε να επωφεληθεί από τη φήμη του Χάλαντ.

Η καταχώριση ακυρώθηκε, όμως η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο Πολωνός προσέφυγε στις 22 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Έτσι, ο Νορβηγός επιθετικός συνεχίζει τη δικαστική μάχη για την εμπορική αξιοποίηση του ίδιου του επωνύμου του.

sdna.gr