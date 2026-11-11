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«Τελειώνει του Ποτσετίνο στη Γιουνάιτεντ, γίνονται οι επαφές με την εθνική των ΗΠΑ»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Πολύ σύντομα θα εκκινήσει νέα εποχή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο να εμφανίζεται μισό βήμα μακριά από την ανάληψη του πάγκου της ομάδας!

Όσο ο Μάικλ Κάρικ συνεχίσει να εργάζεται στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένοντας επαγγελματίας μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του στους «κόκκινους διαβόλους», το κλαμπ συνεχίζει να δουλεύει για την επόμενη μέρα και για το νέο πρόσωπο στην άκρη του πάγκου.

Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της Τότεναμ και νυν ομοσπονδιακός προπονητής των ΗΠΑ, πίσω στο 2014 είχε εισπράξει τον θαυμασμό και την εκτίμηση του Σερ Άλεξ που πολύ θα ήθελε να τον δει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και αυτό μπορεί να άργησε, αλλά φαίνεται πως θα συμβεί εν έτει 2026.

Μόλις γίνει και η επαφή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ και τελειώσει οριστικά η υπόθεση με τις εμπλεκόμενες πλευρές να δίνουν τα χέρια, θα προχωρήσει και η απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ από τη θέση του…

sport-fm.gr 

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