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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πόσους προπονητές έχει αλλάξει μετά τον Φέργκιουσον

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο μακροβιότερος και αυτός με τους περισσότερους τίτλους

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον Μάικλ Κάρικ. Πόσους προπονητές έχει αλλάξει μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ποιος άντεξε περισσότερο στην “ηλεκτρική καρέκλα” και ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισχύει το ρητό “κάθε πέρυσι και καλύτερα”, καθώς η αποτυχία της στη μετά Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είναι μνημειώδης, φτάνοντας στα επίπεδα του να αποτελεί case study του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν 11 προπονητές από το 1937 μέχρι το 2013, όταν και αποσύρθηκε ο Σκωτσέζος θρύλος μετά , με τον ίδιο αριθμό να έχουν και τα τελευταία 13 χρόνια, από την απόσυρση δηλαδή του Φέργκιουσον και μετά από 26 σεζόν στις οποίες πανηγύρισε 38 τίτλους.

Και πλέον πηγαίνουν προς ολοταχώς για τον 12ο, αφού ο Μάικλ Κάρικ αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν, όπως αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα.

Από το 2013 και μέχρι σήμερα λοιπόν, η Γιουνάιτεντ μετράει μόλις επτά τρόπαια, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να έχει κατακτήσει τα τρία εξ αυτών.

Ο Έρικ τεν Χαχ έχει δύο, ενώ από ένα έχει ο Ντέιβιντ Μόγες και ο Λουίς Φαν Χαλ.

Πάντως, ο μακροβιότερος τεχνικός στη μετά-Φέργκιουσον εποχή δεν είναι ο Special One, αλλά ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ των 1.068 ημερών.

Δεύτερος είναι ο Μουρίνιο με 900 ημέρες και τρίτος ο Τεν Χαχ με 850.

Η λίστα των προπονητών της Μαν. Γιουνάιτεντ μετά τον Φέργκιουσον

Ντέιβιντ Μόγες – 295 ημέρες – 51 παιχνίδια (1,73 πόντοι ανά αγώνα) – 1 τίτλος (Σούπερ Καπ Αγγλίας 2013/14)

Ράιαν Γκιγκς (υπηρεσιακός) – 68 ημέρες – 4 παιχνίδια (1,75 πόντοι ανά αγώνα)

Λουίς Φαν Χαλ – 679 ημέρες – 103 παιχνίδια (1,81 πόντοι ανά αγώνα) – 1 τίτλος (FA Cup 2015/16)

Ζοζέ Μουρίνιο – 900 ημέρες – 144 παιχνίδια (1,97 πόντοι ανά αγώνα) – 3 τίτλοι (Europa League 2016/17, Λιγκ Καπ Αγγλίας 2016/17, Σούπερ Καπ Αγγλίας 2016/17)

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ – 1.068 ημέρες – 168 παιχνίδια (1,85 πόντοι ανά αγώνα)

Μάικλ Κάρικ – 141 ημέρες ως υπηρεσιακός (σε δύο θητείες) + 173 μέρες ως head coach – 35 παιχνίδια (1,71 πόντοι ανά αγώνα)

Ραλφ Ράνγκνικ – 179 ημέρες – 29 παιχνίδια (1,45 πόντοι ανά αγώνα)

Έρικ τεν Χαχ – 850 ημέρες – 128 παιχνίδια (1,84 πόντοι ανά αγώνα) – 2 τίτλοι (FA Cup 2023/24, Λιγκ Καπ Αγγλίας 2022/23)

Ρουντ φαν Νίστερλοϊ (υπηρεσιακός) – 14 ημέρες – 4 παιχνίδια (2,50 πόντοι ανά αγώνα)

Ρούμπεν Αμορίμ – 420 ημέρες – 63 παιχνίδια (1,43 πόντοι ανά αγώνα)

Ντάρεν Φλέτσερ – 8 ημέρες – 2 παιχνίδια (2,25 πόντοι ανά αγώνα)

Τίτλοι επί Άλεξ Φέργκιουσον: 38 σε 27 χρόνια / Τίτλοι μετά τον Άλεξ Φέργκιουσον: 7 σε 13 χρόνια

sport24.gr 

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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