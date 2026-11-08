«Σειρήνες» από την Premier League για τον Κόνι Ντε Βίντερ της Μίλαν

Έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους συλλόγους της Premier League συγκεντρώνει ο Κόνι Ντε Βίντερ, με τον κεντρικό αμυντικό της Μίλαν να βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ των Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 24χρονος Βέλγος αμυντικός έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρούμπεν Αμορίμ και να εξελιχθεί σε σημαντικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής των «ροσονέρι».

Οι εμφανίσεις του στο ιταλικό πρωτάθλημα δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, με αρκετές αγγλικές ομάδες να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CaughtOffside, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκαταλέγονται μεταξύ των συλλόγων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Μάλιστα, εκπρόσωποι και άλλων ομάδων της Premier League, όπως η Νιούκαστλ, η Τότεναμ, η Λιντς και η Μπρέντφορντ, φέρονται να έχουν βρεθεί στις εξέδρες πρόσφατων αγώνων της Μίλαν, προκειμένου να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια προχωρημένη διαπραγμάτευση ή συγκεκριμένη πρόταση, με τις ενδιαφερόμενες ομάδες να παρακολουθούν την περίπτωσή του ενόψει των επόμενων μεταγραφικών περιόδων.

sdna.gr