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ΦΩΤΟ: Το αδιαχώρητο για την επετειακή του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίγες ώρες πριν μεταφερθούν στο ΓΣΠ

Λίγες ώρες πριν οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ γεμίσουν ασφυκτικά το ΓΣΠ για το παιχνίδι με τον Άρη, έσπευσαν στο Orange Shop για τα επετειακά προϊόντα και όχι μόνο, με αφορμή τα 100 χρόνια ζωής. Οι οπαδοί των γαλαζοκιτρίνων δείχνουν εμπράκτως την στήριξη τους στην ομάδα της πρωτεύουσας, καθώς από ψες έστησαν το δικό τους πάρτι για να γιορτάσουν αυτό το γεγονός. Δείτε φωτογραφίες που εξασφάλισε η ιστοσελίδα μας.



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