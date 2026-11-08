Μουρίνιο στον Αγκίρε: «Μην στεναχωριέσαι, οι παίκτες μου είναι πολύ καλύτεροι από τους δικούς σου»

Θυμήθηκε τον καλό του εαυτό ο Ζοσέ Μουρίνιο. Παλιά του τέχνη κόσκινο για τον «Special One», ο οποίος φαίνεται ότι έκανε mind games στον Χαβιέ Αγκίρε στο Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Πορτογάλου προπονητή.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο 63χρονος τεχνικός είπε τη νίκη με 3-0 επί της Βαλένθια: «Είναι δικό τους επίτευγμα, καθαρά δικό τους. Η επιτυχία ανήκει σε αυτούς, στους παίκτες. Δεν μπορώ να εντοπίσω κάτι συγκεκριμένο στη δική μου δουλειά που να αποτελεί το κλειδί για αυτήν την απόδοση. Εγώ απλώς κάνω τη δουλειά μου, όπως πάντα, και εκείνοι ανταποκρίνονται με εντυπωσιακό τρόπο, τόσο ατομικά όσο και ως σύνολο. Έχει σημειωθεί τεράστια βελτίωση, αν και πιστεύω ότι το γεγονός πως είχαμε την κατοχή της μπάλας για μεγάλο διάστημα σήμερα έπαιξε επίσης τον ρόλο του. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι κάθε φορά που χάναμε την μπάλα, η αντίδρασή μας ήταν εξαιρετική. Για να αναφερθώ σε αυτό που είπατε: υπήρξε μια φάση μπροστά από τον πάγκο μου, στο δεύτερο ημίχρονο, όπου χάσαμε την μπάλα, ο Αρντά Γκιουλέρ βρέθηκε εκτός θέσης και ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε σπριντ για να καλύψει τον χώρο στη δεξιά πλευρά. Είναι ένα καλό παράδειγμα, αν και αποτελεί απλώς ένα από τα πολλά. Οι παίκτες επιδεικνύουν μεγάλη αλληλεγγύη, είναι πολύ ενωμένοι και με βάση την εμπειρία μου, αυτή η ομάδα δείχνει πολλά υποσχόμενη».

Στη συνέχεια μίλησε για το απαιτητικό πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης: «Πρέπει να είμαι ταπεινός, καθώς εκείνοι διατηρούν τη δύναμη και να ζητήσω να μην κάνουν το ίδιο και σε εμάς. Δεν εννοώ ότι απαιτούνται υπεράνθρωπες ικανότητες, είναι εφικτό, αλλά εξαιρετικά δύσκολο. Αν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι που συνηθίζουν να παίζουν με άλλους, ας μας προσφέρουν μια ανάσα έπειτα από αυτόν τον μαραθώνιο με ταξίδια και αγώνες, από την Κυριακή έως το Σάββατο, ο οποίος ήταν πραγματικά υπερβολικός. Σας λέω ειλικρινά ότι ανησυχώ, διότι αν είχαμε τους παίκτες στη διάθεσή μας τώρα, θα έπρεπε να δώσουμε τεράστια έμφαση στην αποκατάστασή τους. Όμως, φεύγουν για τις εθνικές τους ομάδες. Δεν έχω προπονήσει ποτέ εθνική, αλλά φαντάζομαι ότι οι εκεί προπονητές θέλουν να δουλέψουν. Ωστόσο, οι παίκτες αυτοί δεν είναι σε θέση να προπονηθούν αυτή τη στιγμή, χρειάζονται ξεκούραση ώστε να μπορέσουν αργότερα να αγωνιστούν για τις εθνικές τους ομάδες. Απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία αποκατάστασής τους».

Όσον αφορά το νικηφόρο σερί της Ρεάλ Μαδρίτης: «Αυτό που μου δείχνει είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι, διότι σε αυτή τη ζωή, ο κόσμος ξεχνά ακόμα και τα εντυπωσιακά στατιστικά -ακόμα και αν έχουν πραγματική σημασία- και εμείς δεν ζούμε με βάση τα στατιστικά του παρελθόντος. Ζούμε στο παρόν και οφείλουμε να κερδίσουμε το επόμενο ματς. Ωστόσο, δεν είχα ιδέα γι' αυτό, και φυσικά μας κάνει υπερήφανους, καθώς το ισπανικό πρωτάθλημα έχει αναδείξει τόσους κορυφαίους προπονητές στην ιστορία του. Το να βρίσκομαι ανάμεσα σε τέτοιες προσωπικότητες είναι τιμητικό, αλλά, όπως προανέφερα, το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό».

Σε ερώτηση για το τι είπε στον Αγκίρε για την ένταση στο ημίχρονο και το αν ήταν μπροστά: «Όχι όχι, έφυγα κατευθείαν. Ο φίλος μου ο Αγκίρε ήταν μαζί μου. Με χαρά μου να σας πως τι ανέφερα στον Αγκίρε μετά το ματς. “Μην στεναχωριέσαι, οι παίκτες μου είναι πολύ καλύτεροι από τους δικούς μου“. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αποτελεί πρόβλημα ο Αγκίρε, ο οποίος είναι υπέροχος προπονητής με πλούσια εμπειρία, αλλά είναι γεγονός ότι οι παίκτες της Ρεάλ είναι πολύ καλοί. Οι προπονητές που έχουν παίκτες όπως οι δικοί μου βρίσκονται πιο κοντά στη νίκη».

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