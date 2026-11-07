ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με οδηγό Έντεγκααρντ η Άρσεναλ λύγισε τη Χαλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Στις δύο ομάδες παίζουν Ελλαδίτες ποδοσφαιριστές και τέθηκαν αντιμέτωποι

Στη μάχη των Ελλήνων της Premier League, νικήτρια βγήκε η Άρσεναλ του Τζόλη με σκορ 1-0 κόντρα στη Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη στο Emirates στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League.

Έτσι, οι «κανονιέρηδες» παρέμειναν στην 1η θέση και με 27 βαθμούς εκτοξεύτηκαν στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι (21β.), που έχει όμως παιχνίδι λιγότερο. Έπεσαν στη 13η θέση οι ηττημένοι που παρέμειναν στους 11 βαθμούς.

Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι για τους πρωταθλητές Αγγλίας που τα βρήκαν σκούρα κόντρα στην καλά οργανωμένη άμυνα της Χαλ, η οποία είχε τον Τζολάκη σε πολύ καλή μέρα, μετρώντας συνολικά εννέα αποκρούσεις, οι επτά εκ των οποίων μέσα στην περιοχή.

Εν τέλει, ο Έντεγκααρντ έδωσε τη λύση για την Άρσεναλ, ανοίγοντας το σκορ στο 72' ενώ τρία λεπτά αργότερα (75') ο Μουζακίτης πέρασε στο ματς ως αλλαγή και έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League. Οι γηπεδούχοι στο φινάλε δεν απειλήθηκαν και έφτασαν με άνεση σε μια ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εικόνες... φιάσκο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βραζιλίας

AUTO MOTO

|

Category image

Και ο Αβέρωφ στο πάρτι για τα 100 του ΑΠΟΕΛ - «Μια πορεία δεμένη με την ιστορία και τους αγώνες της Κύπρου»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Σίτι έστειλε τη Γιουνάιτεντ στη ζώνη του υποβιβασμού μετά από 40 χρόνια!

Premier League

|

Category image

Ασταμάτητη Μπολόνια, πέρασε κι από την Πάρμα

Serie A

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Το καθήκον της η ΑΕΛ, παλικαρίσιο τρίποντο ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μέγα κάζο για τη Σίτι!

Premier League

|

Category image

Άστοχος...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Mε την έννοια της λέξης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Pyro show για τα 100 του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στην 3η θέση με «τριάρα» ο Άρης

Super League

|

Category image

Κωστή: «Εκεί βρίσκεται η δύναμή μας»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Λοσάδα: «Θέλω να είμαι κύριος και να παραδεχτώ πως η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν μεγάλη»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέταρτη συνεχόμενη νίκη για την TRIA EKA ΑΕΛ BC, επικράτησε της Ανόρθωσης

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το «χρυσό» τρίποντο του Ολυμπιακού

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ) Χαμός στο σωματείο, αποθεώθηκαν οι παλαίμαχοι του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη