Με οδηγό Έντεγκααρντ η Άρσεναλ λύγισε τη Χαλ

Στη μάχη των Ελλήνων της Premier League, νικήτρια βγήκε η Άρσεναλ του Τζόλη με σκορ 1-0 κόντρα στη Χαλ των Τζολάκη και Μουζακίτη στο Emirates στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League.

Έτσι, οι «κανονιέρηδες» παρέμειναν στην 1η θέση και με 27 βαθμούς εκτοξεύτηκαν στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι (21β.), που έχει όμως παιχνίδι λιγότερο. Έπεσαν στη 13η θέση οι ηττημένοι που παρέμειναν στους 11 βαθμούς.

Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι για τους πρωταθλητές Αγγλίας που τα βρήκαν σκούρα κόντρα στην καλά οργανωμένη άμυνα της Χαλ, η οποία είχε τον Τζολάκη σε πολύ καλή μέρα, μετρώντας συνολικά εννέα αποκρούσεις, οι επτά εκ των οποίων μέσα στην περιοχή.

Εν τέλει, ο Έντεγκααρντ έδωσε τη λύση για την Άρσεναλ, ανοίγοντας το σκορ στο 72' ενώ τρία λεπτά αργότερα (75') ο Μουζακίτης πέρασε στο ματς ως αλλαγή και έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League. Οι γηπεδούχοι στο φινάλε δεν απειλήθηκαν και έφτασαν με άνεση σε μια ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

sport-fm.gr