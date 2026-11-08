Γ. Ιωάννου: Το μήνυμά του για τον ΑΠΟΕΛ του 2076!

Με το βλέμμα στα επόμενα 50 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, ο Γιάννος Ιωάννου στέλνει το δικό του μήνυμα για το μέλλον του συλλόγου. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές και τα ιδανικά στα οποία στηρίχθηκε η ίδρυσή του το 1926, αλλά και στη σημασία της συνέχισης της κοινωνικής του προσφοράς μέσα από τις νέες γενιές.

Αναλυτικά η ερώτηση και η απάντησή του μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Γ».

Όταν ο ΑΠΟΕΛ γιορτάσει τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, τι θα θέλατε να μην έχει αλλάξει ποτέ;

«Εκείνο που θέλω να μην αλλάξει ποτέ είναι οι αρχές και τα πιστεύω των ανθρώπων που ίδρυσαν τον ΑΠΟΕΛ το 1926. Για να τιμούμε πραγματικά αυτούς που γέννησαν τον σύλλογο, πρέπει να κρατήσουμε τις ίδιες ιδέες πάνω στις οποίες γεννήθηκε το ΑΠΟΕΛ. Παράλληλα, θα ήθελα από τον ΑΠΟΕΛ να βγουν σωστά άτομα μέσα από τις ακαδημίες του. Άνθρωποι με αρχές, οι οποίοι θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό και την κοινωνία μας. Θα ήθελα, λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ να είναι ένα κομμάτι που θα συνδράμει στη βελτίωση της κοινωνίας μας, όπως έγινε από τη γέννησή του, βοηθώντας τον κόσμο να προοδεύσει. Βοήθησε την κοινωνία να σταθεί όρθια στους εθνικούς αγώνες και στα κοινωνικά φαινόμενα που την απασχολούσαν»