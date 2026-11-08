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ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο φινάλε στην Αργεντινή με την Μπόκα Τζούνιορς να κατακτά τον τίτλο στο 90΄+6!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπόκα Τζούνιορς νίκησε 1-0 την Ντεφένσα Χουστίσια με γκολ του Ένερ Βαλέντσια στις καθυστερήσεις.

Το ποδόσφαιρο πρόσφερε ακόμη μία από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα μπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη φαντασία.

Η Μπόκα Τζούνιορς κατάκτησε τον τίτλο στην Αργεντινή με γκολ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ανατρέποντας την κατάσταση την ώρα που η Ροσάριο Σεντράλ είχε ήδη αρχίσει να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο φινάλε της σεζόν, η Ροσάριο βρισκόταν στην κορυφή της συνολικής βαθμολογίας (Tabla Anual) με 62 βαθμούς, έναν περισσότερο από την Μπόκα, η οποία αντιμετώπιζε την Ντεφένσα Χουστίσια.

Με το παιχνίδι να βρίσκεται στο 0-0, όλα έδειχναν πως ο τίτλος θα κατέληγε στη Ροσάριο. Οι οπαδοί της τελευταίας δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Μάλιστα, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να γιορτάζουν, θεωρώντας πως η υπόθεση του τίτλου είχε κριθεί. Υπολόγισαν όμως χωρίς τον Ένερ Βαλέντσια.

Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε δίχτυα στο 90΄+6 και χάρισε στην Μπόκα τη νίκη με 1-0, αλλάζοντας τα δεδομένα κυριολεκτικά στην τελευταία φάση της αναμέτρησης.

Το VAR άναψε «πράσινο φως» για την εγκυρότητα του γκολ και το «Μπομπονέρα» μετατράπηκε σε ένα απέραντο πανηγύρι, με τους παίκτες της Μπόκα να σηκώνουν το τρόπαιο μπροστά στους εκστασιασμένους φιλάθλους τους.

Αυτός ήταν ο πρώτος από τους πέντε τίτλους που διεκδικεί ο σύλλογος μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα.

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