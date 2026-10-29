Τον Ιανουάριο θα επιστρέψει ο Σέσκο

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο δεν έχει παίξει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον τραυματισμό του στην κνήμη τον περασμένο μήνα και η αγωνιστική κατάσταση του Σλοβένου επιθετικού μόνο καλή δεν είναι, καθώς συνεχίζει να νιώθει έντονες ενοχλήσεις.

Ο 23χρονος διεθνής φορ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στις 16 Σεπτεμβρίου στην ήττα (3-2) από την Μπράιτον στο Λιγκ Καπ και θα χρειαστεί αρκετές ακόμη εβδομάδες για να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του. Σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο των «κόκκινων διαβόλων» δεν αναμένεται να επανέλθει πριν από τα τέλη Ιανουαρίου της νέας χρόνιας.