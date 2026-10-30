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Τίλεμανς: «Κανείς δεν θέλει μια ξαφνική αλλαγή - Ήρθα στη Γιουνάιτεντ λόγω του Κάρικ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε δηλώσεις που παραχώρησε, τόνισε πως όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν ο Μάικλ Κάρικ

Η σεζόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με τους «κόκκινους διαβόλους» να αδυνατούν να βρουν ακόμη τα πατήματά τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γιούρι Τίλεμανς είναι ένας ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε το φετινό καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κανονική μεταγραφή από την Άστον Βίλα, αποτελώντας επιλογή του Κάρικ, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Σε δηλώσεις του, ο Τίλεμανς τόνισε ότι κανείς δεν θέλει να αποχωρήσει ο Άγγλος θρύλος του συλλόγου, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι χάρη σε εκείνον βρίσκεται στην ομάδα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στον πάγκο, καθώς οι συνεχείς αλλαγές προπονητών δυσκολεύουν την προσπάθεια για αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιούρι Τίλεμανς:

«Ήρθα εδώ (στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) εν μέρει εξαιτίας του, επειδή ήθελε να έρθω εδώ. Γι’ αυτό χαίρομαι πολύ που μένει, και όλη η ομάδα, δεν θέλουμε μια ξαφνική αλλαγή. Δεν θέλουμε μια μεγάλη αλλαγή που θα αναστατώσει τα πράγματα περισσότερο από ό,τι είναι ήδη. Χρειαζόμαστε απλώς σταθερότητα, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, και κάποια στιγμή τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο».

sport-fm.gr

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