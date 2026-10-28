Η Άρσεναλ αποκλείστηκε από ομάδα που έχει 447 φορές μικρότερο μπάτζετ

Η άσημη Φλίτγουντ, που βρίσκεται στη 18η θέση της League Two (δηλαδή της τέταρτης κατηγορίας Αγγλίας), άφησε εκτός Carabao Cup την πανίσχυρη Άρσεναλ, επικρατώντας με 5-3 στα πέναλτι, έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας! Το ξαναγράφουμε για να το διαπιστώσουμε. Η ομάδα που βρίσκεται στην 18η θέση της τέταρτης κατηγορίας της Αγγλίας, απέκλεισε την πρωταθλήτρια Αγγλίας, την δευτεραθλήτρια κόσμου και την περσινή φιναλίστ του Carabao Cup.

Τελευταίο πέναλτι, ο Χόι έστησε τη μπάλα στα έντεκα βήματα, πήρε μια βαθιά ανάσα, εκτέλεσε κι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Πανζουρλισμός! Οι οπαδοί έτρεξαν κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο και έγιναν «ένα» με την ομάδα, σε ένα απίθανο και εντελώς... ρομαντικό σκηνικό!

Και για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της έκπληξης, αρκεί μια ματιά στους αριθμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αποτιμήσεις του Transfermarkt για τη σεζόν 2026/27, η συνολική χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της Άρσεναλ αγγίζει τα 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που εκείνη της Φλίτγουντ είναι στα 2,93 εκατομμύρια ευρώ!

Με απλά λόγια, το ρόστερ των «κανονιέρηδων» αποτιμάται περίπου 447 φορές ακριβότερα από εκείνο της ομάδας που τους απέκλεισε! Οι δύο σύλλογοι χωρίζονται από τρεις ολόκληρες κατηγορίες και 84 θέσεις στην πυραμίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Στον αγωνιστικό χώρο, όμως, όλα αυτά αποδείχθηκαν απλώς αριθμοί.

Η Φλίτγουντ προηγήθηκε στο 21' με τον Λούπαλο-Μπι, είδε τον Γκιόκερες να ισοφαρίζει στο 50', αλλά δεν λύγισε. Ακόμη και όταν η Άρσεναλ πίεσε ασφυκτικά στο φινάλε, οι γηπεδούχοι άντεξαν, ενώ από το 85' απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω της αποβολής του Ντάουμαν. Στη διαδικασία των πέναλτι, οι ποδοσφαιριστές της Φλίτγουντ αποδείχθηκαν αλάνθαστοι, με τον Λιντς να αποκρούει την εκτέλεση του Μπρούνο Γκιμαράες και να ολοκληρώνει το ποδοσφαιρικό θαύμα.

Όλα αυτά σε ένα γήπεδο μόλις 5.327 θέσεων, που κατά διαβολική σύμπτωση ονομάζεται «Highbury», όπως η ιστορική έδρα της Άρσεναλ! Γιατί μπορεί τα χρήματα να δημιουργούν πανίσχυρες ομάδες, αλλά δεν εγγυώνται νίκες. Και το κύπελλο, ο κατεξοχήν θεσμός των εκπλήξεων, ήρθε να μας το υπενθυμίσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Πηγή: athletiko.gr