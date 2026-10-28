Είναι πολλά τα εκατομμύρια για να φύγει ο Κάρικ!

Eπειτα από 44 ώρες μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπόρνμουθ, αποσαφηνίστηκε τελικά το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Κάρικ είχε ήδη παρουσιαστεί για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, φορώντας την προπονητική του ενδυμασία και έτοιμος για την προπόνηση της πρώτης ομάδας. Λίγο πριν από το μεσημέρι, ο σύλλογος ανακοίνωσε τελικά ότι θα παραμείνει στη θέση του προπονητή, τουλάχιστον έως την αναμέτρηση με την Τσέλσι, δίνοντάς του μια ακόμη ευκαιρία να αναστρέψει την αγωνιστική πορεία της ομάδας.

Το πώς η Γιουνάιτεντ έφτασε σε αυτό το σημείο, έπειτα από σχεδόν δύο ημέρες διαβουλεύσεων, δεν διευκρινίστηκε πλήρως. Σύμφωνα με πηγές, το βράδυ της Κυριακής επικρατούσε έντονη εσωτερική φημολογία ότι ο Κάρικ επρόκειτο να απομακρυνθεί. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των συνιδιοκτητών σερ Τζιμ Ράτκλιφ, Αβραμ και Τζόελ Γκλέιζερ, καθώς και του διευθύνοντος συμβούλου Ομάρ Μπεράδα και του διευθυντή ποδοσφαίρου Τζέισον Γουίλκοξ, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης και την εξέταση των διαθέσιμων επιλογών.

Τελικά, η διοίκηση επέλεξε να διαπιστώσει εάν ο Κάρικ, το επιτελείο του και οι ποδοσφαιριστές μπορούν να ανακτήσουν την αγωνιστική τους ταυτότητα, αντί να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγή προπονητή.

Ωστόσο, ελλείψει δημόσιας τοποθέτησης από κάποιο μέλος της διοικητικής ηγεσίας, η συγκεκριμένη απόφαση απέχει σημαντικά από το να θεωρηθεί ψήφος εμπιστοσύνης προς τον Κάρικ. Αντιθέτως, ενδέχεται να καταδεικνύει ότι η διοίκηση δεν έχει πειστεί πλήρως ούτε έχει καταλήξει σε ενιαία στάση ως προς τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Έντι Χάου, Γιούλιαν Νάγκελσμαν και Αντόνιο Κόντε.

Παράλληλα, ορισμένες πηγές επισημαίνουν ότι η διακοπή των διεθνών υποχρεώσεων, η οποία απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες και ακολουθεί τις αναμετρήσεις με τη Ρόμα και την Άστον Βίλα, θα μπορούσε να προσφέρει σε έναν νέο προπονητή περισσότερο χρόνο προσαρμογής σε σχέση με μια άμεση αλλαγή.

Στη σύγχρονη πραγματικότητα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλεφθεί και η οικονομική διάσταση. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, το κόστος της απόλυσης του Κάρικ και της πρόσληψης αντικαταστάτη αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν τη διοίκηση στην επιλογή της διατήρησης του υφιστάμενου προπονητικού σχήματος.

Ενδεικτικά, η αποζημίωση που θα έπρεπε να καταβληθεί στη Νιούκαστλ, βάσει των όρων αποχώρησης του Χάου, θα ανερχόταν σε αρκετά εκατομμύρια λίρες. Παράλληλα, ούτε οι μισθολογικές απαιτήσεις του ίδιου ούτε εκείνες του στενού συνεργάτη του, Τζέισον Τίνταλ, θεωρούνται αμελητέες για τα οικονομικά δεδομένα της Γιουνάιτεντ.

Η συγκεκριμένη οικονομική εικόνα, ωστόσο, συνιστά καταδικαστική ένδειξη για έναν σύλλογο του μεγέθους και της οικονομικής επιφάνειας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ένας οργανισμός αυτού του βεληνεκούς θα έπρεπε να διαθέτει την οικονομική ευχέρεια να εξασφαλίζει τον καταλληλότερο άνθρωπο για τη θέση, χωρίς να καθορίζεται πρωτίστως από το κόστος της σχετικής απόφασης.

Η εύθραυστη οικονομική θέση του συλλόγου αποδίδεται στο χρέος ύψους 600 εκατομμυρίων λιρών που επιβάρυνε τη Γιουνάιτεντ η οικογένεια Γκλέιζερ μέσω της εξαγοράς του 2005, στις διαδοχικές αποτυχημένες επιλογές στελέχωσης και στις οικονομικές αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την επένδυση της INEOS, τον Δεκέμβριο του 2023.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η σημερινή διοικητική ηγεσία ήταν εκείνη που επέκτεινε το συμβόλαιο του Έρικ τεν Χάαγκ και διόρισε τον Ρούμπεν Αμορίμ, προτού απομακρύνει αμφότερους, με το συνολικό κόστος των σχετικών αποφάσεων να ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια λίρες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η οργισμένη αντίδραση που εκδηλώθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» κατά την ήττα με 3-0 από την Μπόρνμουθ, το απόγευμα της Κυριακής, ήταν απολύτως ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί. Ιδιοκτήτες, διοικητικά στελέχη και ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο στόχαστρο της κριτικής.

Σε αντίθεση με αυτήν την εικόνα, ο Στιβ Χόλαντ, βοηθός του Κάρικ, παρέμεινε διαθέσιμος στους φιλάθλους μετά το τέλος της αναμέτρησης, υπογράφοντας αυτόγραφα και φωτογραφιζόμενος με όσους τον περίμεναν έξω από το γήπεδο.

Το έργο που έχουν πλέον μπροστά τους ο Κάρικ, ο Χόλαντ και το υπόλοιπο επιτελείο είναι εξαιρετικά δύσκολο: να απομακρύνουν τη Γιουνάιτεντ από μια θέση στην οποία βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς και πέντε θέσεις πάνω από τον πάτο της βαθμολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κάρικ συγκάλεσε συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές και τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, χωρίς τη συμμετοχή των διοικητικών στελεχών, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι διαφωνίες, να αποκατασταθεί η επικοινωνία και να διαμορφωθεί κοινή αντίληψη για την κατάσταση στην ομάδα.

Η επιδίωξη ήταν σαφής: να συσπειρωθούν όλοι γύρω από έναν κοινό στόχο, την επιστροφή στις νίκες, ανεξάρτητα από τις προσωπικές ενστάσεις ή τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε παραγωγική. Ωστόσο, η πραγματική αποτελεσματικότητά της θα κριθεί στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την Τσέλσι.

Για πολλούς, η κατάσταση παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη του Τεν Χάαγκ, στον οποίο είχε ουσιαστικά παραχωρηθεί μια τετράμηνη παράταση παραμονής μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο Κάρικ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δική του κρίσιμη απόφαση σχετικά με τον Φερνάντες: θα συνεχίσει να τον στηρίζει ή θα τον αφήσει εκτός αρχικής ενδεκάδας;

Όσοι γνωρίζουν και τους δύο εκτιμούν ότι το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί άμεσα και χωρίς υπεκφυγές. Η επικρατούσα εκτίμηση είναι ότι το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν μετά την απόφαση του Κάρικ να αφήσει εκτός τον αρχηγό της ομάδας την Κυριακή. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε τον δρόμο για την επιστροφή του Φερνάντες στην αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση στο Στάμφορντ Μπριτζ, ένα γήπεδο στο οποίο έχει γνωρίσει επιτυχίες στο παρελθόν.

Τον Απρίλιο, η Γιουνάιτεντ είχε επικρατήσει με 1-0 της Τσέλσι υπό τις οδηγίες του Κάρικ, αποτέλεσμα που ουσιαστικά εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League. Τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο μετά τη μετακίνησή του στην Αγγλία, ο Φερνάντες είχε δημιουργήσει το γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ στη νίκη με 2-0 επί της Τσέλσι.

Μετά την κριτική που άσκησε ο Φερνάντες στις τακτικές επιλογές της ομάδας στο Κόμο, κριτική την οποία φάνηκε να ενισχύει με τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα, οφείλει πλέον να ευθυγραμμιστεί με το αγωνιστικό πλάνο που έχουν καταρτίσει ο Κάρικ και ο Χόλαντ ενόψει της αναμέτρησης με την Τσέλσι.

Αναμφίβολα, η χαμηλή αυτοπεποίθηση και η γενικευμένη αβεβαιότητα συνέβαλαν στην αποδιοργανωμένη και χαοτική εμφάνιση της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπόρνμουθ.

gazzetta.gr