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Η αδιανόητη ευκαιρία της Ντεπορτίβο στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Ατλέτικο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κέβιν Σάντσες είχε την ευκαιρία να χαρίσει τον βαθμό στη Λα Κορούνια, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Όμπλακ από τη μικρή περιοχή.

Μια τεράστια ευκαιρία να φύγει με την ισοπαλία από την έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης σπατάλησε η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στην ήττα της με 1-0 για τη 10η αγωνιστική της La Liga.

Το γκολ του Χούλιαν Άλβαρες στο 48ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, όμως η τελευταία μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης ανήκε στους φιλοξενούμενους.

Στο 90+5΄, η Ντεπορτίβο βγήκε στην αντεπίθεση και, έπειτα από συνεργασία του Αντάμα Τραορέ με τον Κέβιν Σάντσες, ο δεύτερος βρέθηκε μόνος στην αριστερή πλευρά της μικρής περιοχής, με μεγάλο μέρος της εστίας ακάλυπτο.

Ο 21χρονος επιθετικός είχε μπροστά του την ευκαιρία για το 1-1, όμως το δεξί σουτ που επιχείρησε από κοντά κατευθύνθηκε πάνω στον Γιαν Όμπλακ. Ο Σλοβένος τερματοφύλακας πρόλαβε να καλύψει τον χώρο και μπλόκαρε την μπάλα, διατηρώντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Έτσι, η Ατλέτικο απέφυγε την ισοφάριση στην εκπνοή και κράτησε μια δύσκολη νίκη, με τον Σάντσες να χάνει τη στιγμή που θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Δείτε τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Ντεπορτίβο:

athletiko.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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