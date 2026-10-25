ΕΟΚ: Έκτακτο Δ.Σ. μετά την οριστική αποχώρηση του προέδρου από το μπάσκετ

Ραγδαίες είναι οι διοικητικές εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία ανακοίνωσε την κατεπείγουσα σύγκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη δημόσια δήλωση του προέδρου της περί παραίτησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της ΕΟΚ στην οριστική απόφασή του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, γεγονός που οδηγεί άμεσα την Ομοσπονδία στις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την επόμενη ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα στις 16:30, με βασικό αντικείμενο τη λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων και μετά τη δημόσια δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί παραίτησής του και της οριστικής απόφασής του να μην ασχοληθεί πλέον με το άθλημα της καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ. , ανακοινώνει την έκτακτη σύγκλησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα το απόγευμα και ώρα 16:30, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες αποφάσεις, για την ανασυγκρότησή του σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο και το Καταστατικό του, για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και των διοργανώσεών της, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστικό μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου.

sport-fm.gr