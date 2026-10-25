Γιαννάκης πρόεδρος στην επόμενη ημέρα της ΕΟΚ

Η ΕΟΚ βρίσκεται εν μέσω μιας κρίσης, έχοντας μείνει επί της ουσίας «ακέφαλη» μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και την παραίτησή του από τη θέση του κατά τη διάρκεια της απολογίας του στον αρμόδιο ανακριτή, λόγω του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ.

Αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να καλεί έκτακτη συνάντηση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επόμενες κινήσεις τους, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του μπάσκετ στην Ελλάδα.

Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει για την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου της ΕΟΚ και δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Γιαννάκη! Ο μύθος του ελληνικού μπάσκετ, προκύπτει πως βγαίνει μπροστά για να... βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έχει τη στήριξη όλων των ομάδων της Stoiximan GBL οι οποίες ήταν απέναντι στον μέχρι πρότινος πρόεδρο, Βαγγέλη Λιόλιο.

Την ίδια ώρα, ο Γιαννάκης έχει εκφράσει και μέσω του νομικού εκπροσώπου του τη στάση του απέναντι στο σκάνδαλο που έχει κλονίσει το οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ. Δηλώνοντας τη διάθεσή του να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα (26/10) και να κάνει παράσταση κατηγορίας, καθώς και ο ίδιος είχε δεχθεί «χτυπήματα» στα χειραγωγημένα παιχνίδια.

Ο Δήμος Στασινόπουλος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ήδη, αμέσως μετά την παραίτηση Λιόλιου, έχει εκφράσει τη διάθεσή του να στηρίξει τον Παναγιώτη Γιαννάκη ως ηγέτη της νέας ΕΟΚ.

Η δήλωση Στασινόπουλου για Γιαννάκη και ΕΟΚ

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει και το έγκλημα θα τιμωρηθεί. Ο σκοπός μου να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό μπάσκετ, σήμερα επετεύχθη.

Τώρα όσοι αγαπάμε με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και το μπάσκετ πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ξανακάνουμε πάλι το πρώτο στην Ευρώπη.

Δεύτερο, είναι η ώρα για μια θεσμική επανάσταση. Να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, ανεξάρτητη και αδέσμευτη από επιρροές. Στα πρότυπα του ΝΒΑ , της ισπανικής Λίγκας και άλλων προηγμένων οργανισμών στον διεθνή χώρο. Για να ξεριζωθούν οριστικά τα «άνθη του κακού» από το ελληνικό μπάσκετ. Για πάντα».

Προτείνω λοιπόν πρώτο: την ηγεσία της ΕΟΚ να αναλάβει μια νέα διοίκηση υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι ένας άνθρωπος που η ιστορία του έχει ταυτισθεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Δίπλα του να συστρατευθούν πρόσωπα- «διαμάντια», προσωπικότητες και αθλητές αναμφισβήτητου κύρους. Ευτυχώς, Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους- «διαμάντια» που μπορούν να βγάλουν το μπάσκετ από τον βούρκο.

athletiko.gr