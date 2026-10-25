Ψυχολογία και ανάσες ενόψει ΑΕΚ

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των παικτών λόγω των συνεχόμενων αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη, ο Χένινγκ Μπεργκ επέλεξε τον Αντρόνικο Κακουλλή για τη θέση του κεντρικού επιθετικού στον αγώνα με την Μπενφίκα.

Ο διεθνής Κύπριος επιθετικός πέτυχε ιστορικό για τον ίδιο γκολ παίρνοντας ώθηση ενόψει της συνέχειας των αγώνων της Ομόνοιας.

Παράλληλα, με αυτή την κίνησή του ο Μπεργκ, φρόντισε να δώσει ανάσες στον Ντιονί ο οποίος αποτελεί την βασική του επιλογή για το 9 φέτος.

Ο Γάλλος επιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο της αναμέτρησης με τους Πορτογάλους στο 61΄με τον Νορβηγό προπονητή να θέλει να τον κρατήσει σε εγρήγορση ενόψει του αυριανού (26/10) ντέρμπι με την ΑΕΚ.

α.ψ.