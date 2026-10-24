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H Βίλα «κατασπάραξε» τη Σίτι και τερμάτισε το νικηφόρο σερί της

ΓΗΠΕΔΟ

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Με... προσωπική εκδίκηση του Τζάκσον

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά το εκπληκτικό 7x7 στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος, επισκέφθηκε το Μπέρμιγχαμ και στο «Βίλα Παρκ» αυτό το νικηφόρο σερί έλαβε τέλος. Όχι απλά με κάποια ισοπαλία, αλλά με μια νίκη με το τελικό 2-1 και με έναν κύριο πρωταγωνιστή.

Ο Νίκολας Τζάκσον που επί Μαρέσκα στην Τσέλσι είχε μπει στον «πάγο», φρόντισε να πάρει την εκδίκησή του και να οδηγήσει την ομάδα του Έμερι σε τρομερή επικράτηση.

Ο Νιγηριανός με εκπληκτικό τελείωμα στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0, το οποίο ενεργοποίησε τους «πολίτες» που μονοπώλησαν την κατοχή και τις καλές στιγμές στο υπολειπόμενο πρώτο ημίχρονο.

Ο Εντιαγέ είχε και δοκάρι σε υπέροχο αριστερό πλασέ εντός περιοχής, αλλά ο Χάαλαντ ήταν αυτός που στο 52ο λεπτό με κεφαλιά βρήκε δίχτυα στην 7η διαδοχική εμφάνισή του σε ματς πρωταθλήματος και για 9η σερί συμμετοχή του σε όλες τις διοργανώσεις!

Το ισόπαλο σκορ διατηρήθηκε μόλις για 8 λεπτά, με τον Τζάκσον να καταφέρνει με μονοκόμματο πλασέ να νικήσει Ντοναρούμα για το 2-1 στο 60’, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

sport-fm.gr

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