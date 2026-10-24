«Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρεί ότι τα αποδυτήρια έχουν βγει εκτός ελέγχου»

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει (και αυτή) η χρονιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Μίκαελ Κάρικ να δείχνει ανήμπορος να βάλει τάξη τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο εσωτερικό της ομάδας.

Η Γιουνάιτεντ δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις και η κριτική προς το πρόσωπο του προπονητή έχει κορυφωθεί.

Τα τελευταία δημοσιεύματα από την Αγγλία αναφέρουν ότι ο Κάρικ έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο των αποδυτηρίων της ομάδας και πως η διοίκηση σκέφτεται να πάρει δραστικά μέτρα, φέρνοντας έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να βάλει όλους σε τάξη. Η κατάσταση προκαλεί έντονο προβληματισμό στους διοικούντες, οι οποίοι εξετάζουν πλέον τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην κορυφή της λίστας για τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κάρικ βρίσκονται οι Έμερι, Νάγκελσμαν, Κόντε, Χάουι και Χιούρτζελερ. Τα ονόματα αυτά βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς αναζητείται η κατάλληλη λύση για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

sport-fm.gr