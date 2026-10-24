Εκμεταλλεύτηκε την γκέλα της Σίτι και έπιασε κορυφή η Άρσεναλ

Παίρνοντας γκολ από τα στόπερ της, η Άρσεναλ επικράτησε της Έβερτον (2-0) και έπιασε στους 21 βαθμούς την Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν άφησε για πολύ καιρό την κορυφή της Premier League η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, η οποία επιβλήθηκε 2-0 της Έβερτον στο Emirates και πλέον έχει 7/8 νίκες στο πρωτάθλημα και 4/4 στην έδρα της. Επέστρεψαν και τα γκολ από στημένες φάσεις για τους Gunners που είχαν μείνει χωρίς ένα τέτοιο για 13 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Εκτός παραμένει με τραυματισμό ο Χρήστος Τζόλης.

Όπως συνηθίζει να καταφέρνει η Έβερτον, ειδικά εκτός έδρας με τις παραδοσιακές δυνάμεις του Νησιού, το ματς ήταν κλειστό, με τη βροχή και τις δυνατές μονομαχίες να το κάνει σκληρό. Ευτυχώς για την Άρσεναλ, άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, μόλις στο 7’ όταν έπειτα από κόρνερ και «τσίμπημα» στο πρώτο δοκάρι, ο Κόνσα από κοντά πέυτυχε το πρώτο του γκολ ως Gunners (1-0). Και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων το πέτυχε κεντρικός αμυντικός και ήταν στο 69’ ο Γκάμπριελ, όχι από στημένη φάση, από τη σέντρα του Γουάιτ από δεξιά για να διαμορφωθεί έτσι το τελικό 2-0.

Την ίδια ώρα, η Φούλαμ με γκολ του Όσκαρ Μπομπ στο 80’ πέρασε με 0-1 από την έδρα της νεοφώτιστης, Κόβεντρι, την άφησε στη ζώνη του υποβιβασμού έκανε η ίδια βήμα προς τη μέση της βαθμολογίας.

sdna.gr