Μεγάλο πλήγμα για τη Ρεάλ ενόψει clasico!

Η Ρεάλ Μαδρίτης προετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου», για την ένατη αγωνιστική της La Liga (25/10, 22:00), με τον Ζοσέ Μουρίνιο να καλείται να διαχειριστεί μία πολύ σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής.

Ο λόγος για τον βασικό τερματοφύλακα των Μαδριλένων, Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν στο clasico, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής.

«Ο Κουρτουά τίθεται εκτός αποστολής για τον αποψινό αγώνα της La Liga μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, λόγω γρίπης. Στη θέση του κλήθηκε στην ομάδα ο Ιλία Βολοσίν», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ρεάλ.

Οσον αφορά τον αντικαταστάτη του Κουρτουά απέναντι στην Μπαρτσελόνα, η λογική επιτάσσει ότι θα είναι ο Αντρέι Λούνιν, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του για φέτος.

Courtois, baja de última hora. https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

athletiko.gr