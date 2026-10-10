Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ επανέφεραν το «ρολόι» της καζούρας στη Σίτι

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το είχαν προαναγγείλει και τελικά έκαναν πράξη την υπόσχεσή τους, επαναφέροντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καζούρας απέναντι στη συμπολίτισσα Μάντσεστερ Σίτι.

Το βράδυ του Σαββάτου (10/10, 19:30), οι «κόκκινοι διάβολοι» υποδέχονται την Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ», για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Ωστόσο, πριν από τη σέντρα, τα βλέμματα στράφηκαν και στην εξέδρα, όπου οι φίλοι της Γιουνάιτεντ επανέφεραν το περίφημο ticker banner στο «Στρέτφορντ Εντ».

Πρόκειται για τον γνωστό μετρητή που χρησιμοποιούσαν για να πικάρουν τη Μάντσεστερ Σίτι, καταγράφοντας τα χρόνια που, σύμφωνα με τη δική τους λογική, η αντίπαλός τους παρέμενε μακριά από την κατάκτηση τίτλων.

Το συγκεκριμένο banner είχε αποσυρθεί το 2011, όταν η Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 35 ετών για σημαντικό τρόπαιο. Τότε, ο μετρητής σταμάτησε να λειτουργεί, όμως οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ αποφάσισαν τώρα να τον επαναφέρουν.

Αυτήν τη φορά, ο αριθμός που εμφανίζεται είναι τα 51 χρόνια, με την κίνηση να συνδέεται και με την υπόθεση των φερόμενων οικονομικών παραβάσεων της Σίτι για την περίοδο 2009-2018. Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τον σύλλογο να αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και το ενδεχόμενο κυρώσεων, εφόσον αυτές αποδειχθούν.

Έτσι, οι φίλοι της Γιουνάιτεντ βρήκαν ξανά την ευκαιρία να πικάρουν τη μεγάλη τους αντίπαλο, αναβιώνοντας μια παλιά ποδοσφαιρική παράδοση που είχε μείνει στο συρτάρι για περισσότερο από μία δεκαετία.

The ticker banner back on the Stretford End after 15 years #mufc https://t.co/xM2gMhefTi — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) October 10, 2026

sport-fm.gr