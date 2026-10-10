ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωταθληματική ανατροπή και επιστροφή στα τρίποντα για Άρσεναλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Με τους Καλαφιόρι και Μπρούνο Γκιμαράες να βρίσκουν δίχτυα μέσα σε ένα οκτάλεπτο, η Άρσεναλ πανηγύρισε εντός έδρας νίκη με σκορ 2-1 επί της Λιντς.

Τούμπαρε τη Λιντς και επέστρεψε στα τρίποντα η Άρσεναλ!

Το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) οι «κανονιέρηδες» πανηγύρισαν δύσκολη εντός έδρας νίκη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λιντς στο «Έμιρεϊτς» για την έκτη αγωνιστική της Premier League.

Μετά από ένα αρκετά μέτριο πρώτο ημίχρονο δίχως πολλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες, τα «παγώνια» σόκαραν τους γηπεδούχους στο 55ο λεπτό με τον Τζάστιν να σκοράρει προ κενής εστίας, έπειτα από το όμορφο build up και την κάκιστη έξοδο του Ράγια.

Η απάντηση της ομάδας του Αρτέτα δεν άργησε να έρθει, αφού ο Καλαφιόρι επτά λεπτά αργότερα έφερε το ματς στα ίσα με κοντινή προβολή έπειτα από ασίστ του Γουάιτ. Στο 70', οι Λονδρέζοι ανέτρεψαν την κατάσταση με το εντυπωσιακό συρτό του του Μπρούνο Γκιμαράες μετά τη μαγική ασίστ του Ράις με τακουνάκι!

Έτσι λοιπόν, η Άρσεναλ ανέβηκε - προσωρινά - στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Σίτι που παίζει αύριο το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Όσον αφορά τη Λιντς, η αποψινή ήταν η πρώτη της ήττα στη σεζόν, μένοντας στην 5η θέση και τους 9 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10/10

Άρσεναλ-Λιντς 2-1

(62' Καλαφιόρι, 70' Μπρούνο Γκιμαράες - 55' Τζάστιν)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (17:00)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ (17:00

Ίπσουιτς-Φούλαμ (17:00)

Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (19:30)

Κυριακή 11/10Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Χαλ-Έβερτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 12/10Κόβεντρι-Νιούκαστλ (22:00)

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καραμπετάκης: «Έδειξαν πόσο καλοί παίκτες και χαρακτήρες είναι - Σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παναθηναϊκός με σπασμένα φρένα, έπιασε… αιχμάλωτο τον Προμηθέα στην Πάτρα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η αγχωτική νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Νέας Σαλαμίνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καθάρισε από τη μισάωρο την Πάρμα και παρέμεινε κορυφή η Ίντερ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Λόπεθ: «Το ποδόσφαιρο είναι ξανά άδικο με τη Νέα Σαλαμίνα»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φινάλε με νίκη της ΠΑΕΕΚ (Βαθμολογία)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Ντάλσιο πήρε από το... χέρι τον ΑΠΟΕΛ και τον οδήγησε στη νίκη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκιγιέρμο Ρόμο: «Τα θετικά στοιχεία μας δίνουν αισιοδοξία»

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Άναψαν τα αίματα στο ΓΣΠ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Το σημαντικό είναι ότι μείναμε αήττητοι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έτσι έφτασε ο Απόλλωνας στη νίκη επί της Krasava Ε.Ν.Υ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κέρδισε και περιμένει Ομόνοια η Τσέλιε

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Krasava ΕΝΥ - Απόλλων 1-3: Ζορίστηκε αλλά «έπιασε» ΑΕΚ και ΑΕΛ στη 2η θέση!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιστορική pole position για τον Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη!

AUTO MOTO

|

Category image

Premier League: Show Χέντερσον – Ζοάο Πέδρο και πεντάρα της Τσέλσι στην Μπόρνμουθ, ισόπαλες Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ

Premier League

|

Category image

Διαβαστε ακομη