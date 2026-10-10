Πρωταθληματική ανατροπή και επιστροφή στα τρίποντα για Άρσεναλ!

Τούμπαρε τη Λιντς και επέστρεψε στα τρίποντα η Άρσεναλ!

Το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) οι «κανονιέρηδες» πανηγύρισαν δύσκολη εντός έδρας νίκη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, επικρατώντας με ανατροπή 2-1 της Λιντς στο «Έμιρεϊτς» για την έκτη αγωνιστική της Premier League.

Μετά από ένα αρκετά μέτριο πρώτο ημίχρονο δίχως πολλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες, τα «παγώνια» σόκαραν τους γηπεδούχους στο 55ο λεπτό με τον Τζάστιν να σκοράρει προ κενής εστίας, έπειτα από το όμορφο build up και την κάκιστη έξοδο του Ράγια.

Η απάντηση της ομάδας του Αρτέτα δεν άργησε να έρθει, αφού ο Καλαφιόρι επτά λεπτά αργότερα έφερε το ματς στα ίσα με κοντινή προβολή έπειτα από ασίστ του Γουάιτ. Στο 70', οι Λονδρέζοι ανέτρεψαν την κατάσταση με το εντυπωσιακό συρτό του του Μπρούνο Γκιμαράες μετά τη μαγική ασίστ του Ράις με τακουνάκι!

Έτσι λοιπόν, η Άρσεναλ ανέβηκε - προσωρινά - στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Σίτι που παίζει αύριο το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Όσον αφορά τη Λιντς, η αποψινή ήταν η πρώτη της ήττα στη σεζόν, μένοντας στην 5η θέση και τους 9 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10/10

Άρσεναλ-Λιντς 2-1

(62' Καλαφιόρι, 70' Μπρούνο Γκιμαράες - 55' Τζάστιν)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ (17:00)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ (17:00

Ίπσουιτς-Φούλαμ (17:00)

Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ (19:30)

Κυριακή 11/10Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Χαλ-Έβερτον (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 12/10Κόβεντρι-Νιούκαστλ (22:00)